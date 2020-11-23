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رياضة

أسوان تشهد ختام فعاليات البطولة الدولية للتجديف وقوفا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:15 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
اختتمت أمس فاعليات بطولة التجديف وقوفًا على الألواح  تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة بجزيرة معبد فيله بأسوان وتنظيم نايل كياك  بمشاركة  لاعبين من دول روسيا ، وبيرو ، سويسرا ، ومصر المضيفة وذلك خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري.


وتأتي بطولة التجديف على الألواح وقوفًا جزء من سباقات اليوروتور على أن تحتسب نتيجتها ضمن نتائج المتسابقين في أوروبا لموسم 2020/2021.  

وعلى هامش البطولة أقيم مهرجان تعليمي استعراضي لمجموعة من المبتدئين والهواة في ممارسة رياضة التجديف على الألواح وقوفًا وذلك لنشر اللعبة بمدينة أسوان حيث تتميزت منطقة اقامة الفاعليات بالصخور الجرانيت المميزة للمنطقة مع وجود معبد فيله في خلفية السباق . 

أقيمت البطولة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وتأتي البطولة ضمن مجموعة من البطولات والأحداث الرياضية المستحدثه التي  تنظمها وترعاها وزارة الشباب والرياضة ممثله في الاداره العامه للسياحه والاحداث الرياضية.
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