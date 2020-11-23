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مرأة

صحية وغير مكلفة.. أسرع رجيمات لإنقاص الوزن

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل تريدين الوصول إلى الوزن المطلوب إليك رجيم ومشروب مثالي لتحويل جسمك لمكينة حرق الدهون وإنقاص الوزن ونسف الكرش

 يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائي التالي لـ في 7 أيام، إليك خطة الرجيم وأطعمه يجب إدخالها لنظامك الغذائى اليومى يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.


الرجيم الأول ل7أيام
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..

طبق شوفان بلبن خالى الدسم

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

كوب شاى بحليب خالى الدسم

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

 بعد الغذاء  ساعتين

كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة


العشاء .. قبل النوم بساعتين

 بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة

الرجيم الثانى ل7أيام

الإفطار 6 صباحا

شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 كلاعق فول بالليمون+1توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

 بعد الغذاء  ساعتين

كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفةناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

بمكنك تناول أى من المشروبات التالية ..كوب من القرفة أو كوب من الجنزبيل او كوب من المريمارية

العشاء .. قبل النوم بساعة 

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام
أو
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم


هل تريدين الوصول إلى الوزن المطلوب إليك رجيم ومشروب مثالي لتحويل جسمك لمكينة حرق الدهون وإنقاص الوزن ونسف الكرش

 يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائي التالي لـ في 7 أيام، إليك خطة الرجيم وأطعمه يجب إدخالها لنظامك الغذائى اليومى يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.


الرجيم الأول ل7أيام
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..

طبق شوفان بلبن خالى الدسم

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

كوب شاى بحليب خالى الدسم

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

 بعد الغذاء  ساعتين

كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة


العشاء .. قبل النوم بساعتين

 بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة

الرجيم الثانى ل7أيام

الإفطار 6 صباحا

شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 كلاعق فول بالليمون+1توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

 بعد الغذاء  ساعتين

كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفةناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

بمكنك تناول أى من المشروبات التالية ..كوب من القرفة أو كوب من الجنزبيل او كوب من المريمارية

العشاء .. قبل النوم بساعة 

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام
أو
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم

الرجيم الثالث

الإفطار 6 صباحا

بيص أومليت بدون زيت  +ربع رغيف سن +قطعة جبن قريش

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

كوب شاى بلبن خالى الدسم

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

3 أيام ..
3ملاعق أرز   + طبق سلطة + شريحتان فيليه من الدجاج أو السمك المشوى
3أيام
طبق شوربة خصار + 3 ملاعق أرز + طبق سوتيه خصار

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

قطعة فاكهة

العشاء .. قبل النوم بساعة 

كوب زبادى



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