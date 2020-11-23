صحية وغير مكلفة.. أسرع رجيمات لإنقاص الوزن



الرجيم الأول ل7أيام



الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..





طبق شوفان بلبن خالى الدسم





سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

كوب شاى بحليب خالى الدسم

كوب شاى بحليب خالى الدسم





الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا







2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة





بعد الغذاء ساعتين







كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة









