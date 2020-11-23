انتظام التصويت بلجان بني سويف في أول أيام جولة الإعادة بانتخابات النواب..صور

شهدت محيط اللجان الانتخابية بمدينة بنى سويف تواجدا مكثفا لقوات الأمن والحماية المدنية، لتأمين أول أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ضمن محافظات المرحلة الأولى التى تضم 14 محافظة .





وأقامت إدارة مرور بنى سويف حواجز امام محيط اللجان فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بإقامة سرادق أمام أبواب اللجان الانتخابية.





وفتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين في مواعيدها الرسمية في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأول الإثنين في جولة الاعادة دون وجود شكاوي أو تأخيرات.





كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد اتخذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب فى الجولة الثانية من الإعادة على المقعد الفردي،و المقرر إجراؤها اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء ،ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التي تضم 14محافظة،من بينها بني سويف والتي يتنافس فيها 16 مرشحًا للفوز بـــ 8 مقاعد فردية ، ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين مليون و883 ألف و354 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت في 481 مركز بإجمالي 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة





واطمأن المحافظ على جاهزية اللجان ، وخطة التعقيم المتبعة بالتنسيق مع التربية والتعليم والوحدة المحلية وحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات واشتراطات وزارة الصحة ، وتابع الإجراءات الاحترازية المنفذة خاصة فيما يتعلق بضمان التباعد الاجتماعي خلال عملية الاقتراع ، والتزام الناخبين بالكمامات ، وتوفير المواد المعقمة، وغيرها من الإجراءات المتبعة ، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وغيرها من الإجراءات التي قد تم تنفيذها في الجولة الأولى من الانتخابات





اقرأ ايضا :





وأشار محافظ بني سويف إلى تعليماته برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة ، ومشددا على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب التنظيمية اللازمة للعملية الانتخابية من حيث تجهيز المقرات واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة،لافتا إلى أنه قد تقرر انعقاد وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والمركزية بالمحافظة قبل بدء جولة الإعادة وحتى انتهاء العملية الانتخابية





كما تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والقطاعات الخدمية بالمرور على المقار الانتخابية للاطمئنان على استدامة المتطلبات والتيسيرات التي تم تجهيز المقار بها،خاصة فيما يتعلق بتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ،مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية،والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات العدوى بفيروس كورونا





بالإضافة إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية علي مستوي المحافظة،مع التأكيد علي سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، مع المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير باللجان بالتنسيق مع الصحة والتعليم والوحدات المحلية،فضلًا تكليف مسؤولى القطاع الصحي بالاستمرار في تنفيذ خطة التأمين الطبي والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي



