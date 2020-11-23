قياس حرارة للناخبين قبل دخول لجان التصويت في مطروح

أكد الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح ، رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة تزامنا مع بداية التصويت الانتخابي في جولة الإعادة لانتخابات لمجلس النواب.





كما شدد على تواجد الأطقم الطبية بجميع المستشفيات وتوافر جميع المستلزمات الطبية و الأدوية إضافة إلي توافر أكياس الدم بمختلف الفصائل وجاهزية سيارات الإسعاف.

وأشار إلى أنه جرى التوجيه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان حرصا علي سلامة الناخبين و مراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة بالإضافة إلي تعقيم مقار اللجان .





وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح علي تواجد الفرق الطبية بلجان انتخابات نواب الشعب اليوم وغدا للتأكد ومتابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية داخل وخارج اللجان من استخدام كواشف الحرارة والالتزام بلبس الكمامات ومراعاة التباعد للناخبين .





كانت جولة الاعادة انتخابات مجلس النواب قد انطلقت صباح اليوم بمحافظة مطروح وتستمر لمدة يومين 23و24 نوفمبر الجاري، في 139 مركزا انتخابيا و156 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية.





ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة هو 301 ألف و 763 ناخبا على مستوى مدن المحافظة المختلفة.









وشهدت محافظ مطروح استعدادات مكثفة لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2020 بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى و تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، و الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الأدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة .





كما تم تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أي عقبات.





يذكر أن محافظة مطروح تضم 139 مركزا انتخابيا 156 رقم لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية بينما يبلغ إجمالية عدد الناخبين بالمحافظة 301 الف و763 ناخبا على مستوى مدن المحافظة المختلفة.





وبدأت اليوم فى التاسعة صباحا جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، وذلك في 13 محافظة.. حيث يتنافس 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.





وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى سيشرف عليها 12 ألف قاض.





وعممت الهيئة تعليماتها على أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، وكذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين، واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.





وفى نفس السياق واصلت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم، تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.





وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى غدا الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.



