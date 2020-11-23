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رياضة

ميدو مقدما للحفل .. اتحاد الكرة يحسم قرعة الدوري الممتاز اليوم

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:25 ص
شعار الدوري الممتاز
شعار الدوري الممتاز
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يسرى غازى - عمرو الحلوانى

يجري الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الموافق 23 نوفمبر  قرعة مسابقة الدوري الممتاز  موسم 20-2021 ، وذلك في الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الجزيرة.


يحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة في المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسي والإحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.



ومن المقرر ان يقدم حفل قرعة الدوري الممتاز ، أحمد حسام " ميدو " بعد اتفاق اتحاد الكرة معه .



وعلى الجانب الآخر ، دعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الـ 96 للانعقاد غير العادي في الحادية عشر صباح الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر الحالي لمناقشة بنود اللائحة الجديدة للاتحاد التي وضعتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد وفق التكليف الصادر لها من الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الصدد.


يعقد الاجتماع في قاعة إيمرنت بفندق الماسة بمدينة نصر ويبدأ تسجيل الحضور اعتبارا من التاسعة صباحا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة جميع الحضور.



وفى هذا السياق ، قالت سحر عبدالحق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية وكرة الصالات، إن فترة كورونا أصابت اتحاد الكرة بالشلل التام. 


وأضافت سحر عبدالحق ، خلال برنامج "الماتش" الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "فيفا" فاجئنا أنه يتعامل مع لائحة النظام الأساسي للجبلاية، التي صدرت عام 2010 ".


وتابعت: "يوم 29 نوفمبر الجاري، تعقد الجمعية العمومية غير العادية لإقرار اللائحة، وبعدها ترسل للفيفا، تمهيدا لإجراء الانتخابات".

وأكملت: "نعمل 24 ساعة في اتحاد الكرة، وفتحنا الكثير من الملفات ولم نتأخر في عمل لائحة مثلما يدعي البعض، والدليل عدم محاسبتنا من جانب الفيفا، وكان هناك تعاونًا كاملًا مع مجلس اتحاد الكرة السابق لحسم بعض الأمور في الاتحاد، وكان لا بد من حسم عدد من الملفات".

وأردف: "فيفا أكد على إجراء انتخابات الجبلاية وننفذ قرارهم، نحن الاتحاد الوحيد على مستوى العالم الذي أكمل الدوري بجميع أقسامه وتكفل بمسحات كورونا، رغم أننا لم نكن نحظى بثقة الأندية في البداية لكن النهاية كانت أفضل بكثير".

وأكدت: "نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، وعمرو الجنايني خدم جميع الأندية، ولم يحارب الزمالك ويكفي أنه أنقذ  الفريق الأبيض بالبطولة الإفريقية، عندما أرسل كاف للاستفسار عن موقف الزمالك من تسديد كافة مستحقاته، وقام الجنايني بالتأكيد على صحة موقف الزمالك، رغم وجود مستحقات متأخرة لدى النادي الأبيض".

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