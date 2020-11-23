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مرأة

نوع مهمل من الزيوت يخلصك من كافة مشاكل البشرة والشعر

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
 يعرف زيت اللافندر الأساسي برائحته الغريبة والمهدئة. لكن هل تعلم أن زيت اللافندر الأساسي له فوائد مذهلة للبشرة والشعر أيضًا؟

فوائد عديدة لزيت اللافندر الأساسي لجميع مشاكل الشعر والجلد التي نواجهها ، يعد زيت اللافندر الأساسي حلًا شاملًا. لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات تعمل جميعها مثل السحر لمعالجة العديد من مشاكل البشرة والشعر.

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يحتوي زيت اللافندر الأساسي على خصائص تعزيز الكولاجين والتئام الجروح التي تعمل على تحسين مظهر بشرتك وشعرك.  والأكثر من ذلك أنه يحتوي على خصائص قابضة تساعد على فتح مسام الجلد وتقليصها لتترك لك بشرة صحية.

يساعد في الحفاظ على فروة رأس صحية ونظيفة وبالتالي يمنع بشكل فعال مشاكل الشعر المختلفة

إليك  طرقًا مختلفة لاستخدام زيت اللافندر الأساسي لمعالجة مشاكل البشرة والشعر المختلفة.

 كيفية استخدام زيت اللافندر الأساسي للبشرة

1. لعلاج حب الشباب

 جل الصبار له تأثير قوي مضاد لحب الشباب يحافظ على بشرتك مغذية وخالية من حب الشباب.

 مكونات

 1 ملعقة كبيرة جل الصبار

 2 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر الأساسي

طريقة الاستعمال

خذ جل الصبار في وعاء.
أضف زيت اللافندر الأساسي إلى هذا وامنحه مزيجًا جيدًا.
اغسلي وجهك واتركيها حتى تجف.
 ضعي الخليط على وجهك قبل النوم. اتركه طوال الليل.
 اشطفه في الصباح باستخدام الماء الفاتر.
كرر هذا العلاج مرة كل أسبوعين للحصول على أفضل نتيجة.

 2. للبشرة الجافة

يحافظ الزيت  على ترطيب البشرة بينما يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تجعل بشرتك منتعشة.

 مكونات

نصف ملعقة صغيرة زيت لوز
قطرتان من زيت اللافندر الأساسي
 قطرتان من زيت شجرة الشاي

طريقة الاستعمال

في وعاء ، نأخذ زيت اللوز.

 أضف زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي إلى المزيج واخلطه جيدًا.

 انقعي كرة قطنية في هذا الخليط واستخدميها

ضعي المزيج على وجهك بالكامل.

 اتركيه لمدة 5 دقائق.

اشطفه جيدًا لاحقًا باستخدام منظف لطيف.

كرر هذا العلاج مرة في الشهر للحصول على أفضل نتيجة.


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