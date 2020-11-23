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تعليم

28 نوفمبر.. إجراء اختبارات الميد تيرم بآثار القاهرة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:01 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف مصدر مسوؤل بكلية الآثار بجامعة القاهرة ، عن موعد اختبارات الميد تيرم للطلاب بجميع الفرق الدراسية. 

وقال المصدر،إن امتحانات الميدتيرم  سيتم عقدها يوم السبت الموافق 28 من نوفمبر الجارى،وستكون بالحضور بالكلية للفرقة الاولى  ، اما بالنسبة للفرقة الثانية والثالثة والرابعة والدراسات العليا سيتم عقد المحاضرات ايضا يوم السبت الموافق 28 من نوفمبر وستتاح أون لاين على المنصة الالكترونية أو بالحضور طبقا لرؤية أستاذ المادة . 

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وكان الدكتور احمد رجب عميد كلية آثار جامعة القاهرة ، قد كشف عن الاجراءات الاحترازية التى تتبعها الكلية فى اليوم الدراسى .

وقال الدكتور احمد رجب فى تصريح خاص لصدى البلد،إن الكلية تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية مثل تطبيق نظام التعليم الهجين خمسين في المائة حضور وخمسين في المائة اون لاين عبر منصة بلاك بورد .

وأضاف " رجب " أنه يراعى تخفيض الأعداد بقاعات المحاضرات ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ولايسمح لمن يخلع الكمامة بحضور المحاضرات.

كما أكد عميد الكلية، أن الكلية تقوم بالتعقيم المستمر للقاعات وجميع الاماكن بالاضافة الى قياس حرارة الطلاب ومتابعتهم طوال فترات تواجدهم بالكلية والمتابعة المستمرة والدايمة طوال الأيام بإشراف دقيق من ا د احمد رجب عميد الكلية وا د هالة عفيفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع .

وكان قد وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مجددًا النواب وعمداء الكليات والمعاهد، بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الكليات أو قاعات المحاضرات والمعامل دون ارتداء الكمامات، كما وجه بمنع التجمعات في ساحات الجامعة أو الكليات، وإلزام الطلبة داخل المدرج أو المعمل بإرتداء الأقنعة والتباعد الإجتماعي وإلا يحرم الطالب من حضور المحاضرة مع تحويله إلى التحقيق.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة التنبيه مجددًا بالإهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة، والإلتزام باستخدام الكواشف الحرارية على الجميع، وإرتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لايقل عن مترين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على العمداء، رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، واتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.




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