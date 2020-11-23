خريجة برنامج مواجهة الشائعات: تدربنا على التصدي لحروب الجيل الرابع

تحدثت روان سامي، إحدى خريجات الدفعة الأولى من البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي ، عن البرنامج الذي جرى إطلاقه من قبل وزارة الشباب والرياضية وأكاديمية ناصر العسكرية العليا.





وأشارت خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، و"on"، مع الإعلامية دينا عبد الكريم، إلى أن البرنامج يتضمن تدريب الأمن القومي والشائعات وحروب الجيل الرابع وكيفية التصدي لها، ثم جزء تدريبي أكبر عن مهارات المتدربين، وكيفية توصيل المعلومة بشكل صحيح للآخرين.





بدورها قالت المهندسة مي الأصفر إحدى خريجات الدفعة الأولى من البرنامج القومي لمواجهة الشائعات، إن البرنامج يستهدف كشف الحقائق ومواجهة الأكاذيب، مشيرة إلى أن كل مدرب سيستهدف 300 شاب وفتاة في الأماكن والمحافظات التابعين لها، موضحًا :"نستهدف في المرحلة الأولى 100 ألف متدرب ومتدربة".





وتنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، للاستفادة من الكوادر الشبابية المتميزة وتوجيه طاقاتهم الإبداعية نحو خدمة مجتمعاتهم المحلية.





وذلك لإعداد المدربين في مجال "مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي"، وذلك بالاستفادة من خريجي دورات الدراسات الاستراتيجية والامن القومي المنفذة بالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية العليا.



