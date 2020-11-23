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خريجة برنامج مواجهة الشائعات: تدربنا على التصدي لحروب الجيل الرابع

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:05 م
روان سامي
روان سامي
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البهي عمرو
تحدثت روان سامي، إحدى خريجات الدفعة الأولى من البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، عن البرنامج الذي جرى إطلاقه من قبل وزارة الشباب والرياضية وأكاديمية ناصر العسكرية العليا. 

وأشارت خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، و"on"، مع الإعلامية دينا عبد الكريم، إلى أن البرنامج يتضمن تدريب الأمن القومي والشائعات وحروب الجيل الرابع وكيفية التصدي لها، ثم جزء تدريبي أكبر عن مهارات المتدربين، وكيفية توصيل المعلومة بشكل صحيح للآخرين.

بدورها قالت المهندسة مي الأصفر إحدى خريجات الدفعة الأولى من البرنامج القومي لمواجهة الشائعات، إن البرنامج يستهدف كشف الحقائق ومواجهة الأكاذيب، مشيرة إلى أن كل مدرب سيستهدف 300 شاب وفتاة في الأماكن والمحافظات التابعين لها، موضحًا :"نستهدف في المرحلة الأولى 100 ألف متدرب ومتدربة".

وتنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون  مع أكاديمية ناصر العسكرية، البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، للاستفادة من الكوادر الشبابية المتميزة وتوجيه طاقاتهم الإبداعية نحو خدمة مجتمعاتهم المحلية.

وذلك لإعداد المدربين في مجال "مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي"، وذلك بالاستفادة من خريجي دورات  الدراسات الاستراتيجية والامن القومي المنفذة بالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية العليا.

 وكانت الدكتورة حنان كامل وكيل كلية آداب عين شمس أكدت في تصريحات سابقة لها أن الكلية مازالت تلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى، مؤكدة على عدم وجود أي اشتباه حالات كورونا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس  والعمال إلى الآن.  

 وأضافت "كامل "في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكلية لديها غرف عزل بكل دور بالمبنى الخاص بها تعمل منذ امتحانات الفرق النهائية بالعام الماضي، لافتة الى أنها غرفة جيدة التهوية وتحتوي على سرير للمريض وأدوات تعقيم.

وكان قد قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ان الجامعة  تحرص على تحفيز أعضاء هيئة التدريس بها والهيئة المعاونة لتحقيق أعلى معدلات للنشر الدولي للأبحاث، من خلال زيادة مكافآت النشر الدولي والتدريب المستمر وتوفير الدورات العلمية لتعريف الباحثين بآلية النشر الدولي.


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وأوضح المتيني خلال تصريحاته لصدي البلد أن جامعة عين شمس حققت في السنوات القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا في كافة التصنيفات الدولية وهو ما يدعم تواجدها البحثي والأكاديمي بين أفضل جامعات العالم، مؤكدًا الدعم الدائم من الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة.
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