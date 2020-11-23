أصحاب العقول الحكيمة .. محمد رمضان يتجاهل أزمة صوره مع إسرائيليين

نشر محمد رمضان مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو وهو يرتدي ملابس صعيدية ويقوم بالصعود الي طائرته الخاصة وعلق علي مقطع الفيديو قائلا : "صباح الخير على أصحاب القلوب الصافية والعقول الحكيمة جمهوري الغالي .



وفهم كثيرون من التعليق أنه يقصد "العقول الحكيمة" هؤلاء الذين لم يغضبوا من تداول صوره مع عدد من الإسرائيليين في دبي والتي أثارت ثورة غضب عليه في مصر.





كان نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، صرح بعقد اجتماع لمناقشة أزمة محمد رمضان وصورته مع مشاهير إسرائيليين، معقبا: الاجتماع سيحصره نقابة المهن التمثيلية والاتحاد العام للنقابات بدون حضور لمحمد رمضان، موضحا أنه سيتم وضع كل الأوراق أمامهم لدراسة الوضع وأخذ الإجراءات اللازمة.





وأضاف "زكي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الموضوع والأزمة تجاوزت مرحلة الصورة، متابعا: بالأمس الأمر كان يتمحور حول الصور فقط ولكن اليوم هناك فيديوهات وأغاني وأشياء إسرائيلية.

وتابع: البعض يرى أن ما قام به محمد رمضان تطبيع واحتفال مع الإسرائيليين، موضحا أن الاجتماع سيضم المستشارين القانونيين ومجالس للنقابات من أجل دراسة الفيديوهات التي وصلت للنقابة، مشددا على أن القرار سيتم إتخاذه بحسم.

وأكمل: الحادثة ليست الأولى من نوعها، فهناك شخص بفعل ما فعله محمد رمضان، ولكن هو قام بالإعلان عن إنتمائه وأنه توجه برغبته إلى إسرائيل وعليه تم شطبه من نقابة المهن التمثيلية.

وأوضح أن العقوبات في النقابة تبدأ من الإنظار وتصل إلى الشطب، كما أن محمد رمضان سيكون له الفرصة للتحدث وقول ما لديه.

وأصدر مجلس نقابة المهن التمثيلية بيانا رسميا يوضح فيه ما حدث من تصرف وصفه بـ "الفردي" لأحد أعضاء النقابة "أزمة محمد رمضان"، قائلا: قررنا عقد اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية، غدا الاثنين لاتخاذ ما يلزم بشأن الواقعة.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علق على صورة الفنان محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي أثناء تواجده في الإمارات، مؤكدا أن محمد رمضان اكد لي انه التقط كما كبيرا من الصور في هذا اليوم وانه كان في بلد عربي وليس اسرائيل ولم يعلم جنسية هذا الشاب الذي ظهر معه في الصورة".

وقال «زكي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة « صدى البلد»، :" إنه سيتم استدعاء محمد رمضان في النقابة من أجل إيضاح ملابسات هذه الصورة وسنعلن الموقف بشكل كلي".

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، أن المهن التمثيلية المصرية هي النقابة الوحيدة التي شطبت عضو ا أعلن تطبيعا مع إسرائيل"، موضحا أن محمد رمضان صرح بأنه فوجئ بجنسية الشخص الذي التقط معه صورة في الإمارات".

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إنه على الفنان محمد رمضان كشف حقيقة الصور المتداولة له مع إسرائيلي في دبي ، مضيفا :" ما فعله محمد رمضان مصيبة ولازم يطلع للجمهور والعالم كله لشرح ملابسات هذه الصورة ".

ونشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عومير آدام .

وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.

ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى.