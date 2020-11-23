بـ 3 طرق.. اعرف لجنتك في دقائق بإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ثلاث طرق للناخبين للتعرف على لجانهم الانتخابية فى المحافظات وكذلك موقفهم الانتخابي لمن يحق لهم التصويت أم لا.

الخطوات الثلاث أعلنت عنها الهيئة الوطنية عبر موقعها الرسمى على الإنترنت وطلبت من الناخبين بالدخول إلى الموقع وكتابة رقمهم القومى فى الخانة المخصصة وبعدها ستظهر لهم نتائج موقفهم الانتخابي ولجانهم الانتخابية دون الحاجة إلى البحث عنها أمام لجان الانتخابات.

- الطريقة الأولى

تتضمن الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات https:www.elections.eg وبعد الدخول سيظهر لك على الشاشة جملة "استعلم عن موقفك الانتخابي، للاستعلام عن حقك في مباشرة الحقوق السياسية".

بعدها تقوم بكتابة الرقم القومي الموجود فى البطاقة الشخصية والمكون من 14 رقما، وبمجرد الضغط يظهر لك نتائج تتعلق بمكان اللجنة الانتخابية وعنوانها والمحافظة التابعة لها والقرية والمركز وكذلك موقفك الانتخابي وأحقية الترشح والتصويت.

- الطريقة الثانية

تتضمن إرسال رسالة قصيرة عبر الهاتف المحمول متضمنة الرقم القومي المكون من 14 رقما، وذلك على الرقم 5151

- الطريقة الثالثة

الاتصال على الخط الساخن 141، وسيتم إبلاغك بلجنتك الانتخابية وموقفك من الانتخاب.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى فى 13 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وحسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعدها بالجولة الأولى من المرحلة الأولى، وتقلص عدد المرشحين فى تلك الجولة إلى 218 مرشحا يتنافسون على 109 مقعدا.

وتشهد محافظة الجيزة الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة البدرشين، وفي محافظة الفيوم في دائرة سنورس بين 6 مرشحين، ودائرة أطسا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبشواي بين 4 مرشحين.

وتشهد محافظة بني سويف جولة إعادة في دائرة ناصر بين 4 مرشحين، وفي دائرة بني سويف بين 4 آخرين، وفي دائرة ببا بين 6 مرشحين، وفي دائرة إهناسيا بين مرشحين اثنين.

كما تشهد محافظة المنيا في دائرة ملوي بين 6 مرشحين، وفي دائرة مغاغة بين 8 مرشحين، وفي دائرة غرب سمالوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أول المنيا بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو قرقاص بين 4 مرشحين.

وفي محافظة أسيوط، في دائرة أول أسيوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو تيج بين 4 مرشحين، وفي دائرة القوصية بين 8 مرشحين، وفي دائرة الفتح بين 6 مرشحين.

وفي محافظة الوادي الجديد، تجرى جولة الإعادة بين مرشحين بدائرة الداخلة، واثنين آخرين بدائرة الخارجة،

وتشهد جولة الإعادة في محافظة سوهاج بين 6 مرشحين بدائرة طهطا، وفي دائرة سوهاج بين 4 مرشحين، وفي دائرة دار السلام بين مرشحين اثنين، وفي دائرة جرجا بين 4 مرشحين وفي دائرة أخميم بين 4 مرشحين، وفي دائرة المنشأة بين مرشحين اثنين، وفي دائرة المراغة بين اثنين آخرين، وفي دائرة البلينا بين 4 مرشحين.

وتشهد جولة الإعادة في محافظة قنا، بدائرة نجع حمادي بين 6 مرشحين، وفي دائرة قوص بين 4 مرشحين، وفي دائرة قنا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبو تشت بين 4 آخرين.

وفي محافظة الأقصر بين مرشحين اثنين في دائرة إسنا، وبين اثنين في القرنة، واثنين في دائرة الأقصر، فيما تشهد محافظة أسوان جولة الإعادة بدائرة نصر النوبة بين مرشحين اثنين، واثنين آخرين في دائرة كوم أمبو، وفي دائرة أول أسوان بين 4 مرشحين، وفي دائرة أدفو بين مرشحين اثنين.

وفى الإسكندرية بين 4 مرشحين في دائرة محرم بك، وبين 8 مرشحين بدائرة أول المنتزة، وبين 6 مرشحين بدائرة أول الرمل، و4 مرشحين في دائرة سيدي جابر، و4 مرشحين بدائرة الدخيلة.

وتشهد محافظة البحيرة جولة الإعادة بدائرة كوم حمادة بين 4 مرشحين، وبدائرة كفر الدوار بين 6 مرشحين، وبدائرة دمنهور بين 6 آخرين، وبدائرة حوش عيسي بين مرشحين اثنين، وبدائرة أبو حمص بين 4 مرشحين، وبدائرة أبو المطامير بين 4 مرشحين، وبدائرة إيتاي البارود، بين 4 آخرين، وبدائرة المحمودية بين 4 آخرين، وبدائرة الدلنجات بين مرشحين اثنين، وفى محافظة مطروح بدائرة مطروح بين مرشحين اثنين، وبدائرة الحمام بين اثنين آخرين.