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حوادث

انقلب بهما الموتوسيكل أثناء ذهابهما للانتخابات| إصابة شاب وفتاة في بني سويف

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:46 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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محمد عبدالحليم
أصيب "شاب وسيدة" في حادث سير، وقع، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارة بدراجة بخارية بطريق "العواونة ـ إهناسيا" اثناء توجههما للادلاء بصوتيهما، في انتخابات جولة الإعادة على المقاعد الفردية لمجلس النواب بدائرة إهناسيا ببني سويف .

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارة بدراجة بخارية بطريق "العواونة ـ إهناسيا" نتج عنه إصابة شاب وسيدة، نقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى مستشفى بني سويف التخصصي.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنها إصابة كلٍ من: "سعاد ع.م" 52 سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج مع إشتباه كسر بالعمود الفقرى، و"كريم ب.ع" 21 سنة، عامل، مصابة بإشتباه كسر بالقدم اليمني والذراع الأيسر.

وجار إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث.


وأكد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف على انتظام عملية التصويت في جولة الإعادة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب التي تعقد على "مدار يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر الجاري .

"المرحلة الأولى تضم  14 محافظة،من بينها بني سويف ويتنافس فيها  16 مرشحًا على  8 مقاعد فردية ، ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين مليونا و883 ألفا و354 ناخبًا وناخبة في 481 مركزا بإجمالي 692 لجنة فرعية والتي فتحت أبوابها في تمام الساعة 9  صباحا على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة للوقوف على مستجدات العملية الانتخابية أولا بأول،وذلك في حضور اللواء أ.ح /سامي محمد سعد قائد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي وقائد قوات تأمين المحافظة،والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،والسيد بلال حبش نائب المحافظ ،واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،والمستشار العسكري للمحافظة.
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