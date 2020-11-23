انقلب بهما الموتوسيكل أثناء ذهابهما للانتخابات| إصابة شاب وفتاة في بني سويف

أصيب "شاب وسيدة" في حادث سير، وقع، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارة بدراجة بخارية بطريق "العواونة ـ إهناسيا" اثناء توجههما للادلاء بصوتيهما، في انتخابات جولة الإعادة على المقاعد الفردية لمجلس النواب بدائرة إهناسيا ببني سويف





وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارة بدراجة بخارية بطريق "العواونة ـ إهناسيا" نتج عنه إصابة شاب وسيدة، نقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى مستشفى بني سويف التخصصي.





وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنها إصابة كلٍ من: "سعاد ع.م" 52 سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج مع إشتباه كسر بالعمود الفقرى، و"كريم ب.ع" 21 سنة، عامل، مصابة بإشتباه كسر بالقدم اليمني والذراع الأيسر.





وجار إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث.





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