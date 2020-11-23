صناعة البرلمان تطالب بمد فترة السماح عامًا لسداد إيجار الوحدات الصناعية بالمجمعات الجديدة





طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمنح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية بالـ 7 مجمعات صناعية الجديدة التى طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرًا فترة سماح لمدة عام بدلا من الـ 6 أشهر التى أعلنت عنها الحكومة لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها.





وذلك حتى يتم التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج خاصة مع استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا.





وأعلن " فرج عامر " فى تصريحات ادلى بها اليوم للمحررين البرلمانيين اتفاقه مع اعلان الدكتورة نيفين جامع عن مد فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات صناعية بالـ7 مجمعات الجديدة لمدة أسبوعين تنتهي في 12 ديسمبر المقبل وذلك لمنح فرصة للمستثمرين لاعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم خاصة أن الهدف من طرح هذه المجمعات - والتى تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعي - هو تشجيع المستثمر الصغير على تحقيق حلمه بإقامة مشروعه الخاص من خلال اتاحة مجمعات صناعية مرفقة مع توفير تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج في تلك المجمعات من خلال إتاحة آليات تمويلية على أقساط ميسرة فضلًا عن تقديم المساعدة في استخراج المستندات والتراخيص وتقديم خدمات التدريب والدعم الفني والتسويق لأصحاب المصانع لتوفير كافة سبل النجاح لمشروعاتهم والبدء فورا في الإنتاج.





وطالب المهندس محمد فرج عامر من الحكومة مواجهة جميع المشكلات التى تواجه رجال الاستثمار الصناعى وتيسير كافة اجراءات التخصيص وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات الجديدة ، مشيدًا بالمميزات والحوافز التى تضمنها الطرح الأخير للمجمعات الصناعية والذى روعي فيه تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، والتكاليف مقابل تقديم العروض.





وأكد المهندس محمد فرج عامر ان الدول المتقدم والكبرى لم تتقدم الا باعطاء اولوية قصوى للاهتمام بملف الصناعة ومنح المزيد من التيسيرات والحوافز لكل من يعمل فى المجال الصناعى لان الصناعة هو القاطرة الحقيقية لتحقيق النهضة الشاملة ومعدلات نمو كبيرة والاتجاه نحو تحقيق الزيادة الحقيقية فى تصدير المنتجات الصناعية لمختلف دول العالم ، موجها التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه المستمر للقطاع الصناعى.