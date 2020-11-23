الداعية مصطفى حسني يحاضر فى ندوة تثقيفية لطلبة كلية الشرطة

وكان مركز البحوث بأكاديمية الشرطة قد نظم ورشة عمل تدريبية لعدد من العاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى تحت عنوان "دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة" بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين وبحضور عدد من قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

ناقشت الورشة التدريبية على مدار أيام إنعقادها عددًا من الموضوعات المتصلة بالأمن القومى .

وأسفرت المناقشات عن عدد من النتائج ومن أبرزها نجاح جهود الدولة المصرية فى مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل وإحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات، والنهوض بالوعى لدى المواطنين.

وفى ختام الفعاليات قام المشاركون بجولة تفقدية داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية فى نفوس المُشاركين فى إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أطر التعاون مع كافة مؤسسات الدولة .





وكانت أكاديمة الشرطة قد أحتفلت شهر أكتوبر الماضى بتخرج دفعة جديدة من طلاب الكلية، وذلك فى حفل حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات الوزارة.





وقال اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس الأكاديمية إن أكاديمية الشرطة منارة تعليمية في محيطها الإقليمي، حيث يتواجد 198 من فلسطين والصومال وتشاد ويتواجد 19 طالبا من نظام العامين الدراسيين من الدول الأفريقية من دول تشاد الكاميرون جيبوتى وأفريقيا الوسطى جزر القمر.

وأوضح أن الأكاديمية تحتفل اليوم بتخريج 1501 من طلاب كلية الشرطة بينهم 51 طالبا وافدا، بنسبة نجاح 99.6%، وتخريج 595 من طلاب خريجى كلية الحقوق بنسبة نجاح 100% من بينهم 133 طالبا حصلوا على الماجستير في القانون، وتخريج 197 من قسم الضباط المتخصصين بنسبة نجاح 100%.





وأعدت أكاديمية الشرطة برنامجًا تثقيفيًا لجميع طلاب الاكاديمية للتأكيد على الولاء للوطن والتحصين الفكرى من التطرف.





وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة أن هناك تدريبا مشتركا بين طلاب الأكاديمية وطلاب الكلية الحربية وهو ذو منهج ثابت ، موضحا أن التدريب المشترك يؤكد على ضرورة توحيد المفاهيم الأمنية بين جناحى الأمن في رصد المتغيرات الأمنية، ويشارك اليوم طلاب الكلية الحربية في حفل التخرج ليجسدوا سويا أرقى مفاهيم التعاون والصداقة.