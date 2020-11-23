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محافظات

نائب السويس يشارك بالمؤتمر الدولي للطاقة بمعهد التخطيط القومي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

شارك النائب عبد الحميد كمال عن محافظة السويس فى المؤتمر الدولي " الطاقة والتنمية المستدامة " والذي عقد بمعهد التخطيط القومي يومي السبت والأحد " 21 – 22 نوفمبر 2020 " واستمر على مدار 6 جلسات عمل ومناقشة حول مستقبل الطاقة فى مصر وتحديات المستقبل برئاسة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي .

 

شارك بالمؤتمر عدة جهات دولية منها المجلس العالمي للطاقة WEC ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية بغرب اسيا ESCWA ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول OAPEC وكل من الوكالة الدولية للطاقة المتجدده IRENA والمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية وبحضور وزير الكهرباء د. محمد شاكر وممثلي وزارة البترول تحت رعاية رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي .

 

وقد ناقش المؤتمر مستقبل الطاقة والتحديات فى بلادنا وذلك من خلال 6 جلسات عمل علمية شارك فيها نخبه من الخبراء الوطنيين من معهد التخطيط القومي وممثلي الهيئات والمنظمات والمراكز والهيئات المصرية التى تعمل فى مجال الطاقة – البيئة – البترول – الكهرباء وممثلي القطاع الخاص .

 

طرح النائب عبد الحميد كمال خلال المناقشات فى المؤتمر المشاكل التى تتعلق باهمية التسعير العادل للكهرباء للاستهلاك المنزلي والعائلي واهمية توفير محطات الغاز بشكل كافي فى كافة المحافظات لمتطلبات خطة الحكومة واستخدام الغاز للسيارات وكذلك بتوفير محطات للكهرباء لخدمة السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة .

 

كما اكد كمال بضرورة ان تهتم الحكومة بتوصيات المؤتمر وحتي لا تكون مثل سابقتها من الدراسات والابحاث القيمة التى قدمها العلماء المصريين والاستفادة من الخبرات الدولية .

 

وقد اعلنت مقررة المؤتمر الدكتورة نفين كمال توصيات المؤتمر من خلال الجلسات السته التى ترأسها الأساتذة د. اشرف العربي د. ابراهيم العسوي د. هشام الخزندار د. محمد الخياط د. انهار حجازي د. ايناس ابو طالب ومن المنتظر ان تصدر اعمال المؤتمر فى كتاب خاص يشمل الأوراق والمداخلات خلال الايام القادمة تمهيدًا لارساله الى صناع القرار السياسي .

 

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