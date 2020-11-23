برلمانات شمال افريقيا تطالب بتخصيص قنوات اتصال بين لجنة الأزهر ودول القارة لضبط الفتاوى

وجه النائب مصطفى الجندى رئيس تجمع برلمانات شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى التحية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف على القرار الذى اصدره بتشكيل لجنة استشارية للفتوى بالأزهر الشريف برئاسة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وتضم عددًا من أعضاء هيئة كبار العلماء وأساتذة العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر وإسناد الإشراف العلمي على اللجنة الرئيسية للفتوى بالجامع الأزهر ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واللجان الفرعية للفتوى بالمحافظات، إلى لجنة علمية تتكون من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والدكتور حمدي صبح، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق.





وأكد " الجندى " فى بيان له اصدره اليوم على أهمية قيام اللجنة بمهام تحقيق الربط بين الجهات المعينة بالفتوى بالأزهر عبر التقنيات الحديثة والتأكد من مراجعة الفتاوى الصادرة قبل نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتأكد من توافق الفتاوى الصادرة عن الجهات المعنية بالفتوى واللجنة الاستشارية مع قرارات وفتاوى هيئة كبار العلماء، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون له دوره فى مواجهة الفتاوى التى تصدر بغير علم وتخالف احكام الشرعية خاصة التى تصدرها القوى المتشددة والتكفيرية.





وناشد النائب مصطفى الجندى فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ربط أعمال هذه اللجنة والفتاوى الصادرة عن الازهر الشريف بمختلف المؤسسات العلمية والجامعات بمختلف دول القارة السمراء على ان يتم تخصيص قنوات اتصال لتلقى الاسئلة من ابناء وجماهير الدول الافريقية حول مختلف الامور الدينية والرد عليها عبر شبكة الإنترنت مؤكدًا ان شعوب القارة السمراء لايثقون فى معرفة الأحكام الشرعية والرد على تساؤلاتهم الدينية الا فى الازهر الشريف.





كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اصدر قرارًا بتشكيل لجنة استشارية للفتوى بالأزهر الشريف برئاسة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتضم عددًا من أعضاء هيئة كبار العلماء وأساتذة العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر.





وقرر فضيلة الإمام الأكبر إسناد الإشراف العلمي على اللجنة الرئيسية للفتوى بالجامع الأزهر، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واللجان الفرعية للفتوى بالمحافظات، إلى لجنة علمية تتكون من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور حمدي صبح، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق.





وأسند القرار إلى اللجنة مهام تحقيق الربط بين الجهات المعينة بالفتوى بالأزهر عبر التقنيات الحديثة، والتأكد من مراجعة الفتاوى الصادرة قبل نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتأكد من توافق الفتاوى الصادرة عن الجهات المعنية بالفتوى واللجنة الاستشارية مع قرارات وفتاوى هيئة كبار العلماء، وإعداد تقرير شهري عن أعمال جهات الفتوى بالأزهر، والعمل على إصدار كتاب يجمع فتاوى الجهات المعنية بالفتوى في الأزهر وإتاحته للباحثين والدراسين، ووضع الخطط التجديدية في نظام الافتاء وضوابط الفتوي الشرعية ، وأن يكون الإعلان عن الفتاوى المعتمدة من خلال الموقع الرسمي للجهة الصادر عنها الفتوى.