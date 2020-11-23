أشرف صبحي يشهد منافسات اليوم الثاني من دوري الوزارات

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، منافسات اليوم الثاني من دوري الوزارات الأول، الذي يقام في الفترة من 21-30 نوفمبر الجاري تحت شعار " مصر أولا .. لا للتعصب " ، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة.

وخلال حضوره لمنافسات اليوم الثاني، شهد وزير الرياضة مباراة بين وزارة المجالس النيابية المالية ومباراة الثقافة والخارجية، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وأكد وزير الشباب والرياضة، لمنتخبات الوزارات أن الهدف من إقامة الدوري هو المشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلي التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة، وتماشيا مع مبادرة " مصر أولا .. لا للتعصب " ، في ظل اهتمام عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بصحةالمواطنين وتحفيزهم علي ممارسة الرياضية بشكل يومي ، وبرعاية كريمة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.





وفي لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات، بمشاركة 510 مشاركين ومشاركات من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء، بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة.







