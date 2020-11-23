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مرأة

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت ميريام فارس التريند خلال الساعات القليلة الماضية، ودائما ما تشارك جمهورها الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وتفضل ميريام فارس، ارتداء الفساتين المكشوفة التى تبرز عن جمالها ورشاقتها، واختيار الألوان الزاهية التى تتناسب مع لون بشرتها.

ومن الناحية الجمالية، تفضل ميريام فارس أختيار الألوان الترابية الناعمة التى تبرز جمال ملامحها، وتفضل احمر الشفاه باللون البيج.

وتميل إلى تسريحة الشعر الكيرلى لشعرها البنى الطويل، فهو يتناسب مع جميع إطلالتها.

فاجأت الفنانة ميريام فارس، جمهورها بمولودها الثاني الذي سمّته "ديف" عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وكتبت ميريام فارس، معلقةً "صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني" ولم تكن اعلنت ميريام فارس من قبل عن حملها". 

تداول عدد من متابعي السوشيال ميديا صورًا جديدة للفنانة ميريام فارس، تكشف عن زيادة وزنها، وذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام".

وعلى الفور تصدرت الفنانة ميريام فارس، مؤشر البحث جوجل وأصبحت "ترند"، بعد تساؤل الجمهور عن سبب زيادة وزنها وتغيير شكل بطنها إلى الحجم الكبير، وأصبح الشائعات تنتشر على السوشيال ميديا أنها حامل في طفلها الثاني.

وبالرغم من كثرة الأقاويل حول الفنانة ميريام فارس فإنها التزمت الصمت ولم تؤكد أو تنفي خبر حملها.

وظهرت ميريام فارس في الصور بمجموعة من الإطلالات بتصميم واسع وفضفاض أثار الجدل لأنها من الفنانات التي تميل إلى ارتداء الملابس المجسمة بعض الشيء.

وتزوجت ميريام من رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية داني ميتري بحضور 14 شخصًا فقط بعيدًا عن وسائل الإعلام، وأنجبت منه ولدًا يدعى "جايدن".

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها
بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها
بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها
بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها
بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها
بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها
بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها
بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها
بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها
بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها
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