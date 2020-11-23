تحقيقات موسعة في سرقة شقة بطل العالم السابق للإسكواش بأكتوبر

طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية، حول سرقة شقة كريم عبد الجواد لاعب وادي دجلة، وبطل العالم السابق، والمصنف الثالث عالميًا لرجال الإسكواش حاليًا، وطلبت النيابة فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة، وتم الاستماع لأقوال اللاعب لحصر المسروقات.
واستولى المتهمون على مبلغ مالي وفروا هاربين، وجار تكثيف التحريات لكشف هويتهم تمهيدا للقبض عليهم.
وكشفت المعاينة الأولية، إلى وجود نظام كاميرات مراقبة بمحيط الشقة المسروقة، وهو الأمر الذي يسهل مهمة رجال المباحث في التوصل لهوية المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بسرقة شقة كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالميًا لرجال الإسكواش حاليا في أكتوبر.
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن اللصوص استولوا على مبلغ مالي مستغلين غياب اللاعب وأسرته، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكبي السرقة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
فيما تأهل لاعب نادي وادي دجلة كريم عبد الجواد المصنف الثالث عالميا حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش في بدايات أكتوبر الماضي لنهائي بطولة CIB Finals على حساب اللاعب الويلزي جويل ماكين المصنف السابع على العالم.