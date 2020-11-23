تحقيقات موسعة في سرقة شقة بطل العالم السابق للإسكواش بأكتوبر

فيما تأهل لاعب نادي وادي دجلة كريم عبد الجواد المصنف الثالث عالميا حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش في بدايات أكتوبر الماضي لنهائي بطولة CIB Finals على حساب اللاعب الويلزي جويل ماكين المصنف السابع على العالم.

وكانت مجموعة أندية وادي دجلة أعلنت في شهر سبتمبر الماضي عن انضمام كريم عبد الجواد، لاعب الإسكواش المصنف الثالث على مستوى العالم.





وشارك اللاعب كريم عبد الجواد في العديد من البطولات الدولية، كما فاز بالعديد من الألقاب منها بطولة العالم المفتوحة للاسكواش، ليصبح بذلك ثالث مصري يفوز ببطولة العالم، كما حاز كذلك على بطولة قطر كلاسيك الدولية وبطولة الأهرام الدولية، وحصد المركز الثاني في بطولة هونغ كونغ الدولية، ليكون من أقوى المرشحين بالفوز بالبطولات القادمة.





وأعرب اللاعب كريم عبد الجواد عن سعادته بالانضمام إلى صفوف وادى دجلة، مشيرا إلى أنه يعد النادي رقم واحد في مصر في رياضة الإسكواش، لما يوفره من دعم كامل لكل لاعبيه لمساعدتهم في حصد البطولات والألقاب.





وأضاف عبد الجواد: "جميعنا يدرك أن السر في التفوق والاستمرارية في حصد البطولات، ليس بالأمر الهين. ومع ذلك نرى كيف استحوذ لاعبوه على العديد من الألقاب العالمية والمحلية، وهذا يدل على مدى الإحترافية التي يتعامل بها القائمين على رياضة الإسكواش في النادي".