إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان - القاهرة الصحراوى الغربى

تعرض شخصان لإصابات متفرقة بالجسم في حادث إنقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بين منطقتى الكرابلة وفارس.





وكانت قد تلقت شرطة النجدة إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلي مستشفي إدفو العام والمصابين هم مجدي .ع.ع 30 سنة جرح قطعى بالساعد الأيمن، وأبانوب . ن 18 سنة اشتباه كسر بالساق اليمنى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





وكانت قد نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان في إلقاء القبض على الجناة المتهمين بسرقة جهاز للغسيل الكلوى من وحدة الغسيل الكلوى بمدينة الرديسية بمركز إدفو شمال أسوان.





فيما تواصل الأجهزة الأمنية في أسوان شن حملاتها المكبرة لضبط المخالفات المتنوعة في كافة المجالات،تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الأمن.





اقرأ أيضًا:وأسفرت جهود الحملة فى مجال تنفيذ الأحكام وضبط الهاربين والخارجين على القانون عن تنفيذ 726 حكمًا قضائيًا.وتنوعت الأحكام ما بين ضبط 4 أحكام جنايات وتنفيذ 176 حكم حبس جزئي و35 حكم حبس مستأنف و348 حكم غرامات و163 حكام مخالفات.وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.