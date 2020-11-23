الأهلي والزمالك بالجولتين 12 و13.. جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات الإسماعيلي خلال منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدوري والمقرر لها 9 ديسمبر المقبل.

وشهد ترتيب المباريات، مواجهة الإسماعيلى وفريقي الأهلي والزمالك في الجولتين الثانية عشرة والثالثة عشرة.

وجاءت مباريات الإسماعيلي في الدوري كالتالي:

الجولة الأولى المصرى – الإسماعيلى

الجولة الثانية الإسماعيلي – الإنتاج الحربي

الجولة الثالثة الجونة – الإسماعيلى

الجولة الرابعة الإسماعيلى – البنك الأهلى

الجولة الخامسة أسوان – الإسماعيلى

الجولة السادسة الإسماعيلى – المقاولون العرب

الجولة السابعة مصر المقاصة – الإسماعيلى

الجولة الثامنة الإسماعيلى – بيراميدز

الجولة التاسعة غزل المحلة – الإسماعيلى

الجولة العاشرة الإسماعيلى – سموحة

الجولة الحادية عشر الاتحاد السكندرى – الإسماعيلى

الجولة الثانية عشر الإسماعيلى – الأهلى

الجولة الثالثة عشر الزمالك – الإسماعيلى

الجولة الرابعة عشر الإسماعيلى – انبى

الجولة الخامسة عشر وادى دجلة- الإسماعيلى

الجولة السادسة عشر طلائع الجيش- الإسماعيلى

الجولة السابعة عشر الإسماعيلى – سيراميكا

تحدث "هيرون ريكاردو"، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، عن الملفات العديدة داخل النادي، خلال تصريحاته الإعلامية.





وجاءت أبرز تصريحات ريكاردو حول :





- فخور للغاية بتواجدي داخل جدران أحد أعرق الأندية فى مصر والقارة السمراء.





- تواجدت مع الفريق فى ولايتين سابقتين وتلك الولاية الثالثة لكل مرحلة الجيد فيها والسيئ بالطبع، لكنى حاليا راضٍ جدا عن اللاعبين المتواجدين الذين أتوقع لهم مستقبلا كبيرا فى الكرة المصرية.





- مستوى اللاعبين فى تصاعد وسيرتفع بشكل تدريجى ،حينما توليت المسئولية كانت هناك نواقص جسيمة بصفوف الفريق أبرزها النواقص البدنية، الفترة الماضية عملت جليا على رفع الأحمال بشكل كبير من أجل الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية لديهم.





- فى الوقت الحالى بدأت التدريبات الخططية للوصول لأفضل طريقة تضمن ظهور الفريق بشكل مميز على الصعيد الهجومى والدفاعى وهو ما اعد به الجماهير.





- أعلم أن الجماهير حزينة على تراجع النتائج فى الموسم المنقضى لكننا عازمون على مصالحتهم وإعادة البسمة لهم من خلال تصحيح المسار وعودة الفريق لنتائجه المميزة.





- البطولة العربية قطعنا فيها شوطا كبيرا وسنقاتل من أجل التتويج بها.





- الكرة المصرية تطورت بشكل كبير وفقد شاهدت مجموعة لقطات من ودية المنتخب الأوليمبى أمام نظيره البرازيلى واعجبنى للغاية مستوى عبد الرحمن مجدى الذى أراه لاعب فى المجمل رائع إلا أنه يحتاج لبعض السيطرة على أعصابه والتى حينما يفقدها يكون بعيد تماما عن مستواه.





- وجهت له عدة نصائح بضرورة الإقتراب أكثر من المرمى ،سعيا لتسجيل مزيد من الأهداف، وحدث ذلك بالفعل فى مواجهة سموحة حينما سجل هدف التعادل خلال اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.





-عبدالرحمن مجدى تواجده مع الفريق يمثل قوة هجومية كبيرة شريطة الحفاظ على تركيزه.





- الثلاثى الأجنبى أرى بابل وفخر الدين بن يوسف ورضوان شريفى بجانب أحمد مصطفى الجناح الشاب بالتأكيد سيكونون إضافة مميزة مع الفريق .





-الفريق لايزال يحتاج لمزيد من التدعيمات إلا أننى أرفض الحديث عن المراكز عبر وسائل الاعلام ،أقوم بتوضيح كل طلباتى إلى المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى وأعضاء لجنة التعاقدات فى الغرف المغلقة من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين.





- اتفقت مع مسئولى النادى على مجموعة من البنود يجب توافرها فى الصفقات الجديدة وهو ما نعمل عليه خلال الفترة الحالية وأهمها حجم الاستفادة التى تعود على الفريق من خلال اللاعبين الجدد دون النظر للأسماء فقط.





- حينما جئت للنادى الإسماعيلى بعد الحديث مع المهندس إبراهيم عثمان كان بهدف وضع الفريق على الطريق الصحيح وهو أن يكون فى المقدمة بجانب الأهلى والزمالك وبيراميدز.



