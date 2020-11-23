وكالة الفضاء المصرية توضح حقيقة حدوث ظلام كامل للأرض لمدة 3 أيام في نهاية ديسمبر

أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات حول إظلام الأرض لمدة 3 أيام بنهاية ديسمبر المقبل نتيجة حدوث عاصفة شمسية ، مشيرا إلى أن الأمر هو اشبه بالعواصف التي تحمل كم كبير من الاتربة.





واوضح القوصي أن العاصفة الشمسية ما هي إلا عبارة عن جزيئات تخرج من الشمس، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث ذلك يوم 23 ديسمبر القادم.





وقال إن العاصفة الشمسية القادمة تعد أعلى واكبر عاصفة حدثت منذ 161 سنة، مضيفا أنه لن يحدث اظلام تام للكرة الارضية بل ما حدث من قبل هو اظلام في بعض الأماكن فقط وهو ما حدث عام 1984، بينما الإظلام التام للارض امر خيالي.





كان الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية قال إن وكالة الفضاء ستعلن عن مشاريع خاصة ببناء أنظمة فضائية، مشيرا الى ان هذه السنة سيكون هناك قمران صناعيان ستنفذهما الوكالة مع الجامعات وهما ممولان بالكامل من وكالة الفضاء المصرية.

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وأضاف "القوصي" أن الوكالة ستدعم الجامعات المصرية عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية، والتي ستكون عبارة عن معدات وأجهزة معملية وإعداد كوادر بشرية جديدة لتكون قادرة على العمل والتطور في مجال تكنولوجيا الفضاء.





وكان الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، والدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية استقبلا السفير خيرات لاما شريف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة و سانجار وليخانوف مستشار السفارة بالقاهرة.

وقام الوفد بزيارة مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية وتم شرح أقسام المبني بواسطة د . محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة وما تم إنجازه من أعمال كما تمت زيارة المعامل الأخرى (الحمولة الفضائية _ النموذج الهندسي _ الغرفة الحرارية).