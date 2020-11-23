وكالة الفضاء المصرية توضح حقيقة حدوث ظلام كامل للأرض لمدة 3 أيام في نهاية ديسمبر

أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات حول إظلام الأرض لمدة 3 أيام بنهاية ديسمبر المقبل نتيجة حدوث عاصفة شمسية ، مشيرا إلى أن الأمر هو اشبه بالعواصف التي تحمل كم كبير من الاتربة.
واوضح القوصي أن العاصفة الشمسية ما هي إلا عبارة عن جزيئات تخرج من الشمس، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث ذلك يوم 23 ديسمبر القادم.
وقال إن العاصفة الشمسية القادمة تعد أعلى واكبر عاصفة حدثت منذ 161 سنة، مضيفا أنه لن يحدث اظلام تام للكرة الارضية بل ما حدث من قبل هو اظلام في بعض الأماكن فقط وهو ما حدث عام 1984، بينما الإظلام التام للارض امر خيالي.
كان الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية قال إن وكالة الفضاء ستعلن عن مشاريع خاصة ببناء أنظمة فضائية، مشيرا الى ان هذه السنة سيكون هناك قمران صناعيان ستنفذهما الوكالة مع الجامعات وهما ممولان بالكامل من وكالة الفضاء المصرية.
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وأضاف "القوصي" أن الوكالة ستدعم الجامعات المصرية عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية، والتي ستكون عبارة عن معدات وأجهزة معملية وإعداد كوادر بشرية جديدة لتكون قادرة على العمل والتطور في مجال تكنولوجيا الفضاء.
وكان الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، والدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية استقبلا السفير خيرات لاما شريف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة و سانجار وليخانوف مستشار السفارة بالقاهرة.
وقام الوفد بزيارة مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية وتم شرح أقسام المبني بواسطة د . محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة وما تم إنجازه من أعمال كما تمت زيارة المعامل الأخرى (الحمولة الفضائية _ النموذج الهندسي _ الغرفة الحرارية).
وناقش د. القوصي مجالات التعاون المستقبلية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء مع وكالة الفضاء الكازاخستانية من خلال سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة.
واستقبل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور. عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا و الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد عبد العظيم السباعي القائم بعمل عميد كلية العلوم جامعة طنطا والوفد المرافق لهم.
وزار الوفد مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية.
وشرح د. محمد القوصي بشرح الاقسام المختلفة بالمبنى وما تم إنجازه من أعمال وزيارة المعامل الأخرى (معمل الحمولة الفضائية ومعمل النموذج الهندسي والغرفة الحرارية).
ورحب د. القوصي بوفد جامعة طنطا وعبر عن سعادته بزيارة الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا والاجتماع اليوم في ظل بداية السنة الدراسية والإجراءات الاحترازية ومع كل هذا اجتماعنا اليوم لتوقيع بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء وجامعة طنطا ونتمنى ان هذا التعاون يمتد إلى أبعد مدى ولا يقتصر على شيء معين ونحن سعداء بهذا التعاون ويكون تعاون مثمر بين الجهتين.
وتوجه الدكتور عماد أتوجه بالشكر للدكتور محمد القوصي وأعضاء وكالة الفضاء المصرية ونتشرف بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية وتأخرنا في هذا التعاون ولكن هذا وقت مناسب للتعاون ونعمل علي أن تكون جامعة طنطا هي نواه لنشر علوم وتكنولوجيا الفضاء .
وعبر د. عماد عن سعادته لوجوده في وكالة الفضاء المصرية وفخور بوجود هذا المكان على الأراضي المصرية وهذه الإمكانيات الكبرى المتواجدة شيء يدعو للفخر ونتمنى ان يكون طلاب جامعة طنطا متواجدين خلال العام القادم في التدريب الصيفي لوكالة الفضاء.