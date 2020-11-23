نوفمبر شهر إصابة الحيوانات الأليفة بـ السكر.. طبيبة تشرح السبب وأعراض المرض

يعد شهر نوفمبر هو شهر الإصابة بمرض السكر لدى الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، حيث لا يعلم الكثير وجود هذا المرض في الحيوانات كما هو موجود لدى البشر.

وقالت الدكتورة البيطرية سمر عبد الرحمن في تصريح لموقع صدى البلد، إن هناك العديد من الأشخاص يصابون بحالة اندهاش من هذا الموضوع، نظرا لاعتقاد خاطئ لدى مربي الحيوانات الأليفة بأن الكلاب والقطط لا يحتوي جسمهم علي بنكرياس ولكن هذه المعلومة غير صحيحة تمام، حيث إن الكلب والقطة كأي كائن حي يحتوي جسمهم على بنكرياس، كما تحتوى أجسام السمكة والدجاجة على بنكرياس أيضا.

وأضافت أن من يربي مثل هذه الحيوانات عليه ألا يستغرب إذا شخّص طبيبك البيطري إصابة كلبك أو قطتك بمرض السكر لأنه يصيب الحيوانات الأليفة مثلما يصيب الإنسان.

وشرحت الطبيبة البيطرية سمر عبد الرحمن، طبيعة مرض السكر عند الحيوانات وسبب الإصابة به، قائلة: مرض السكر هو تراكم لسكر الجلوكوز في الدم الناتج عن هضم الطعام ويحدث هذا التراكم نتيجة عدم قدرة الجسم علي إنتاج هرمون الأنسولين المسؤول عن نقل الجلوكوز من الدم إلي الأنسجة.

ماذا يحدث عند إصابة الحيوان؟

وأضافت أنه عند تراكم الجلوكوز في الدم يتحول إلي البول وعند خروجه يأخذ معه كمية كبيرة من مياه الجسم وهذا يفسر شرب الحيوان كميات هائلة من المياه والتبول بكميات كبيرة أيضا، وعندما لا يتم إيصال الجلوكوز اللازم إلى الأنسجة يلجأ الجسم لاستهلاك مخزون الجلوكوز الموجود في الدهون والعضلات وهذا يفسر فقدان الوزن السريع والوهن للحيوان المريض.

وتتمثل أعراض مرض السكر لدى الكلاب والقطط، في العطش الشديد والتبول الكثير، ومن الممكن ان تقل الشهية أو تزيد بشكل مفاجئ ولكن يصاحبها أيضا فقدان في الوزن.

وأشارت إلى أنه يصاحب الإصابة بمرض السكر ظهور سحابة بيضاء على العين خصوصا في الكلاب.

عوامل الإصابة بمرض السكر:

-عوامل وراثية

-مشاكل وأمراض البنكرياس

-مشاكل بتسبب مقاومة الجسم للأنسولين

وأوضحت الطبيبة البيطرية، أن مرض السكر ممكن أن يصيب أي نوع وأي سلالة كلب أو قطة ، حيث يظهر السكر في لقطط الذكور وعمرها فوق ال٦ سنوات، وهذا العمر أكثر عرضة للمرض، مشيرة إلى أن الكلاب (ذكور او اناث) يصابون بالسكر وعمرهم فوق ال ٦ سنوات، حيث يعد هذا السن أكثر عرضة للمرض.

أنواع مرض السكر:

الأول: يكون نتيجة مشكلة في البنكرياس، حيث لا يستطيع البنكرياس إنتاج انسولين كفاية لحرق الجلوكوز أو لا ينتج أنسولين من الأساس وهذا يكون فالغالب وراثيا نتيجة لخلل جيني، وهذا النوع يكون منتشرا أكثر في الكلاب.

الثاني: إنتاج الأنسولين بالكمية الطبيعية لكن مستقبلات الأنسولين تكون أقل من الطبيعي أو يكون هناك مقاومة من الجسم للأنسولين، وهذا النوع منتشر في القطط والكلاب.

أسباب مرض السكر في الحيوانات

- السمنة أو زيادة الوزن

-استخدام بعض الأدوية لفترات طويلة مثل (ادوية الكورتيزون) والهرمونات.





وأكدت الدكتورة البيطرية سمر عبد الرحمن أنه في حالة إهمال علاج مرض السكر، يحدث مضاعفات بالجسم مثل

-أمراض الكلي والمثانة

-أمراض الجلد

-أمراض العيون زي الكتاركت (المياه البيضاء علي عدسة العين) والتي ممكن أن تأذي للعمي

كيفية التأكد من وجود مرض السكر:





وأوضحت أنه يتم التأكد من وجود مرض السكر بواسطة الطبيب البيطري المتخصص:

- عن طريق عمل فحوصات وتحاليل الدم

وأشارت إلى أن أحيانا السكر يزيد عن الطبيعي نتيجة للضغط النفسي والخوف، ثم يعود طبيعي مرة اخري بمجرد زوال الضغط النفسي والتوتر وهنا يظهر السكر فقط في تحليل البول، لذلك لا بد من عمل:





- فحوصات في الدم والبول.

-فحوصات الكبد

-فحوصات البنكرياس

العلاج:

أولا: إعطاء الوجبات الصحية على مدار اليوم ومنع الحلويات في القطط والكلاب لأن البنكرياس لا يستطيع إنتاج الأنسولين بصورة كافية كما ذكرت سابقا.





الممنوعات للقطط والكلاب:

ثانيًا: ممنوع جميع أنواع الحلويات والفاكهة ذات السكر العالي ممنوعة تماما، خاصة العنب والزبيب البسكوت الشوكولاتة الآيس كريم.

العلاج الدوائي يقوم به الطبيب البيطري المتخصص علي حسب حالة الحيوان وهنا أي حالة نلاحظ عليها أعراض قد تشير إلي وجود السكر لا بد من الذهاب إلي طبيب بيطري متخصص في الحال، حتى يقوم بتحديد نوع الأنسولين المناسب والجرعة والمعاد المناسب لها.

وأوضحت الدكتورة البيطرية سمر عبد الرحمن أن أغلب العلاج يكون بحقن الأنسولين مرة أو مرتين في اليوم حسب الحالة.