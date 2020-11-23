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محافظات

27 مليون جنيه تكلفة دعم محطة كهرباء الفرافرة بالوادى الجديد

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 04:50 م
محطة كهرباء
محطة كهرباء
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أ ش أ
قال محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إنه تم دعم محطة كهرباء الفرافرة، بوحدة توليد كهرباء بقدرة ٥ ميجاوات، بتكلفة إجمالية ٢٧ مليون جنيه، وذلك في إطار التنسيق بين المحافظة وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

وأوضح المحافظ ،في تصريح له اليوم /الاثنين/، أنه تم الانتهاء من أعمال القواعد الخرسانية تمهيداََ لبدء تركيب الوحدة وتشغيلها، لتغذية مدينة الفرافرة وقراها ومجابهة الزيادة في معدل الاستهلاك.

يذكر أن مناطق الوادى الجديد تشهد طفرة كبيرة فى تطوير خدمات الكهرباء بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين ولدعم المشروعات الاستثمارية التى يجرى تنفيذها.

وهو ما ساهم بشكل كبير في الحد من الأعطال ومواجهة الأحمال الزائدة وخاصة فى فصل الصيف بالمحافظة.

فيما نشرت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الاثنين،  بوابات اليكترونية امام اللجان  الانتخابيه فضلا عن نشر عناصر من الشرطة النسائية في محيط لجان السيدان بمراكز وقرى المحافظة لتأمين اللجان النسائية خلال اليوم الأول من جولة الإعادة من برلمان 2020.

وكثفت قوات الامن والجيش من تواجدها في محيط اللجان الانتخابية وعلى مداخلها مع نشر عناصر بحث سرية في محيط اللجان والمقرات الانتخابية بجميع مراكز المحافظة الخمس.

وأعلن المستشار حمدي فاروق، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، اليوم، عن تولي 120 قاضيا الإشراف على العملية الانتخابية في المحافظة طوال يومي الانتخابات 23 و24 نوفمبر الجاري.

أكد، أنه تم  توفير كمامات خارج وداخل اللجان الانتخابية حرصًا على صحة الناخبين، كما جرى التنسيق الكامل بين القطاعات الخدمية والأمنية، لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات داخل اللجان وخارجها، وذلك للتيسير على الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، وتوفير كافة وسائل الراحة لرؤساء اللجان.

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