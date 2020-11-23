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محافظات

نائب محافظ بني سويف يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة ببا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 04:47 م
نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة ببا
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محمد عبدالحليم
قام  الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف بالمرور الميداني على عدد من لجان الاقتراع  بمدينة ببا .

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لعملية التصويت في الجولة الثانية للإعادة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب التي تعقد على "مدار يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر الجاري"ضمن المرحلة الأولى التي تضم 13 محافظة ،من بينها بني سويف .

وذلك في حضور المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ،متابعا  سير أعمال التصويت ، ومطمئنا على توفير سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين،والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية حسب تعليمات وزارة الصحة،وتوافر كافة السبل لتسهيل عملية اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

كما تفقد نائب المحافظ مقر اللجنة العامة رقم 4 بالساحة الشعبية بمركز شباب مدينة ببا ، للتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة ، والجاهزية المطلوبة لأعمال فرز الأصوات بعد انتهاء أعمال التصويت ، كما تابع سير المنظومة من خلال غرفة العمليات بديوان عام الوحدة المحلية ، مطمئنا على التواصل الدائم باللجنة الرئيسية بالمحافظة.

وأدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف عضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس، اليوم الاثنين، بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 بلجنة المدرسة القومية لابتدائية بمدينة بني سويف.

وحث الأنبا غبريال، الأقباط علي المشاركة والايجابية في انتخابات البرلمان، مشيرًا إلي أن الكنيسة تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوائم لا توصي بأحد ولا توجه إلي مرشحين معينين أو قوائم معينة فلكل شخص الحق في التصويت لمن يراه مناسبا له المهم المشاركة الكبيرة والتي اعتدنا عليها من الأقباط.

وأكد أسقف بني سويف، أن حرية التصويت تمثل شكل الدولة المصرية والنظام المصري أمام العالم الخارجي فعندما تنقل وسائل الإعلام العالمية صور طوابير الناخبين ده رسالة للعالم اجمع بقوة النظام المصري وان هناك دعما كبيرا للنظام في ظل الحرب الشرسة والمؤامرات والشائعات التي تحاك ضد الدولة المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لاستقبال مليون و883 ألف و354 مواطنًا من المسجلين بقواعد بيانات الناخبين موزعين على 481 مقر انتخابي تحتوي على 692 لجنة ،حيث تضمنت الاستعدادات مراجعة كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية لكافة المقار الانتخابية بنطاق المحافظة،والاطمئنان على جاهزيتها،والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء التصويت في جولة الإعادة لانتخابات النواب ،ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية.

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