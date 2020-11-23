لمتابعة سير العملية الانتخابية..جولات مكثفة لمحافظ البحيرة لتفقد اللجان

أجرى اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة، جوله ميدانية بمدينة دمنهور لمتابعة سير العملية الإنتخابية وتهيئة المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

حيث تفقد المحافظ عددا من اللجان بالمدينة مشيرًا إلى وعي المواطنين للمشاركة فى الإستحقاق الدستوري مع حرصهم على الإلتزام بإرتداء الكمامات والحضور بالرقم القومي.

وأكد المحافظ، على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية الإنتخابية وذلك بتوفير كافة الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الإنتخاب مع توفير مظلات وأماكن إنتظار للعمل على راحه الناخبين ومقاعد لكبار السن والناخبين وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الإجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها .

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، عادل عبد الكريم رئيس مدينة دمنهور، الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم .

جدير بالذكر أنه تم تجهيز ٦٥٣ مركز إنتخابي يضم ١٢٩٦ لجنة فرعية بعدد ٩ دوائر إنتخابية لإستقبال ٤ مليون و١٢ ألف و٣٣٨ ناخب.



وكان قد شهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم الإثنين، إقبالًا كثيف من السيدات أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وسط إجراءات احترازية و أمنية مشددة.

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان أمام الناخبين، اليوم الإثنين، أول أيام جولة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ ، في المواعيد المحددة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته العملية الانتخابية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بحضور ممثلي الجهات المعنية ويجرى التواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وانطلقت، صباح اليوم الإثنين، جولة الإعادة من المرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب، في محافظة البحيرة، والتى تستمر علي مدار يومى 23 و24 نوفمبر، وسط إجراءات احترازية و أمنية مشددة.

وتشهد محافظة البحيرة جولة الإعادة بدائرة بندر ومركز دمنهور بين ستة مرشحين، مركز كوم حمادة بين أربعة مرشحين، وبدائرة كفر الدوار بين ستة مرشحين، وبدائرة دمنهور بين ستة آخرين، وبدائرة حوش عيسى بين مرشحين اثنين، وبدائرة أبو حمص بين أربعة مرشحين، وبدائرة أبو المطامير بين أربعة مرشحين، وبدائرة إيتاى البارود، بين أربعة آخرين، وبدائرة المحمودية بين أربعة آخرين، وبدائرة الدلنجات بين مرشحين اثنين.

و أكد محافظ البحيرة، أن رفع درجة الاستعداد في جميع اللجان في كافة المقرات من خلال تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الإجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها .

وأوضح المحافظ، أن تم التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين كافة المقار واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مشيرًا أنه تم تجهيز ٦٥٣ مركز انتخابي يضم ١٢٩٦ لجنة فرعية لإستقبال ٤ مليون و١٢ ألف و٣٣٨ ناخب بعدد ٩ دوائر إنتخابية يتنافس بها ٣٦ مرشح خلال جولة الإعادة على عدد ١٨ مقعد.

وأشار محافظ البحيرة، إلي أن تم ربط مركز العمليات الرئيسي بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ.

وأكد المحافظ، أن البحيرة من المحافظات الرائدة وننتظر حضور كبير يليق بالعرس الديمقراطي والمشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الإقتراع كواجب وطني وقومي والعمل على مواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الإقتصاد والحفاظ على ما تم إنجازه في العديد من المجالات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، موضحًا أنه تم تعقيم وتطهير كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة من خلال الطب الوقائى ، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن تم تجهيز فريق طبي كامل مخصص لفحص الناخبین قبل دخولهم اللجان الانتخابية، لقياس درجة الحرارة وتعقيمهم من خلال بوابات التعقيم والتأكد من ارتداء الواقيات الشخصية حتى لا يحدث نقل العدوى بين الناخبين.

وأضاف "طلحة"، أنه عقد إجتماع صباح اليوم مع كافة مديري المستشفيات العامة ومديري الإدارات الصحية علي مستوي المحافظة لمناقشة الخطة المقرر تنفيذها خلال يومى الانتخابات.

اقرأ أيضا :

المجال الفني يرجع إلى الخلف.. محمد الحلو يكشف أسباب سيطرة المهرجانات على الذوق العام



