تفاصيل .. بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي





انتهت منذ قليل مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس برئاسة ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا " ، وذلك بحضور أ.د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية و اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية و أمين عام صندوق تحيا مصر و اللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والتموين الطبى وأ.د. هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق و مستشار مؤسسة الجايكا و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. سامية عبده وأ.د. آسر مصطفى نائبا مدير المستشفيات الجامعية و أ.د. علي الأنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي والسادة مديرو المستشفيات الجامعية و أ.د. ياسر مصطفى رئيس قسم الأمراض الصدرية والمشرف على وحدة رعاية الصدر و السيدة نرمين شهاب الدين مدير المسئولية المجتمعية بمؤسسة البنك الأهلي المصري و لفيف من الأطباء والمهتمين بالشأن الطبي ووفد رفيع المستوى من سفارة دولة اليابان ومؤسسة الجايكا.





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يهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة التعاون بين الجانبين في مجال الرعاية الصحية وبخاصة في ظل أزمة وباء COVID-19 .

يشمل التعاون مجالات العلاج و الرعاية الصحية و تبادل الخبرات الطبية و غيرها.





أعقب توقيع البروتوكول جولة تفقدية لوحدة رعاية الصدر بمستشفى الدمرداش الجامعي ، و التي تعد رائدة على مستوى الجمهورية.





حيث شهد الحضور آخر المستجدات والتطويرات التي حدثت في وحدة رعاية الصدر لتواكب احتياجات المجتمع المصري، خاصة في ظل ظروف الجائحة. و استكمالًا لجهود جامعة عين شمس المستمرة في تطوير الرعاية الصحية و الخدمة الطبية المقدمة من مستشفياتها لصالح المواطن المصري.





يذكر أن مشروع تطوير البنية التحتية و تجهيز الوحدتين إنشائيًا وفق أحدث النظم و المعايير العالمية قد بدأ بدعم من البنك الأهلي بمبلغ ٢٠ مليون جنيه ثم بدأت مرحلة التجهيزات حيث كان للدعم الكبير و المتابعة المستمرة و توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بسرعة الإنتهاء من تجهيز الرعاية الأثر الأكبر في إنجاز أعمال التطوير و التجهيز للوحدة بكل المعدات و الأجهزة الحديثة في وقت مناسب حيث اشتملت على أحدث أجهزة التنفس الصناعي التداخلية و غير التداخلية و أجهزة مراقبة العلامات الحيوية وأجهزة غسيل كلوي وأجهزة أكسجة الدم خارج الرئة (ECMO )وغيرها و بمساهمة من صندوق تحيا مصر بقيمة إجمالية بلغت ٢٨ ونصف مليون جنيه.









كما ساهمت مؤسسة الجايكا في تطوير وحدة مناظير الشعب الهوائية وتزويدها بستة مناظير حديثة منها منظار موجات صوتيه للشعب الهوائية (EBUS )تعد من أحدث التقنيات المستخدمة في تشخيص مختلف الأمراض الصدرية بقيمة إجمالية بلغت ٧ مليون جنيه.





هذا وقد تفقد السادة الحضور آخر التطورات والمستجدات بوحدة رعاية الصدر بمستشفى الدمرداش والتي تضم وحدة مناظير الشعب الهوائية ووحدة الرعاية المركزة و وحده التعليم الطبي المستمر و التي تضم مكتبة إلكترونية و معمل المحاكاة لتدريب الأطباء علي مناظير الصدر بمختلف أنواعها و تدريبهم على فنيات الرعاية المركزة بأحدث الأساليب التعليمية و التدريبية.



