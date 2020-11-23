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اقتصاد

حركة تنقلات بين قيادات قطاع البترول

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:46 م
وزير البترول
وزير البترول
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مايكل عياد
أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات بقطاع البترول بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة التالى أسمائهم:
    
الكيمائى محمد مصطفى سيد أحمد شتا - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".

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المهندس  محمد على محمد عبادى - عضوًا منتدبًا لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.

المهندس  أحمد سمير جاد الكريم طنطاوى - مشرفًا على متابعة المشروعات بوزارة البترول والثروة لمعدنية

كان وزير البترول شهد صباح اليوم، بالتعاون مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمهندس كامل الوزير وزير النقل وسفير اليابان بالقاهرة، التوقيع على عقد تنفيذ الأعمال الاعتيادية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ( حي الأشجار - عمرو بن العاص) والتي تربط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك علي هامش مؤتمر ومعرض النقل الذكي واللوجستيات بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف الشركات المصرية المنفذة لهذه المرحلة والمكون من شركة بتروجت وشركات المقاولون العرب وأبناء حسن علام وكونكورد.

ووقع العقد كل من المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ورؤساء الشركات المشاركة بالتحالف.

وقال وزير البترول ، إن شركات قطاع البترول المتخصصة في الأعمال الانشائية والهندسية تساهم في تلبية احتياجات الدولة في المشروعات القومية التي تسهم في التعمير والتنمية وخدمة المواطن وتضيف إلى البنية التحتية في كافة انحاء الجمهورية .

وذكر أن شركة  بتروجت شاركت بكفاءة في مشروعات قناة السويس الجديدة وأنفاق القناة والمشروع القومى للطرق ومشروعات الصوامع وغيرها من المشروعات، لافتا إلى أن المشاركة في تنفيذ مشروعات قومية وحيوية يعكس نجاح الشركات البترولية في تنويع أعمالها وأنشطتها وتلبية احتياجات الدولة فى مجالات عديدة وتحقيق نقلة لهذه الشركات.

وأضاف أنها متخصصة بالأساس في تنفيذ مشروعات البترول والغاز داخل مصر وخارجها وتشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وأشار إلي أن المشروع يأتي إطار جهود تطوير مترو الانفاق وتوسعة شبكاته وتيسير الحركة وتخفيف الازدحام ويمتد مسار هذه المرحلة من مدينة 6 أكتوبر بمنطقة الأشجار حتى منطقة الملك الصالح وتنتهي بمحطة عمرو بن العاص بالفسطاط  بالقاهرة بطول 19 كم وتضم 17 محطة، ويتم تمويلها من خلال وكالة التعاون الدولى اليابانية ( الجايكا) على أن تبدأ المرحلة الثانية من منطقة الملك الصالح حتى القاهرة الجديدة لتحقيق الربط المستهدف بكفاءة.
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