ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا: أفضل هواتف متوسطة في البلاك فرايداي.. سعر ومواصفات هاتف OnePlus 9 Pro

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:01 م
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة كالآتي...


تعتبر فترة البلاك فرايدى فرصة لا تعوض عند شراء العديد من المنتجات، خاصة المنتجات التكنولوجية ومنها الهواتف الذكية، وتتنوع أسعار الهواتف لذكية بتنوع قدراتها وإمكاناتها، وأحيانا يجد البعض صعوبة فى شراء الهواتف الرائدة والتى غالبا ما تفوق أسعارها قدراتهم المادية، حتى بعض العروض والخصومات، وذكر موقع Digital Trends أفضل هواتف الفئة المتوسطة التى يمكن شرائها فى البلاك فرايدى والتى تجمع بين سعر مناسب وقدرات عالية.  


أطلقت شركة هواوى الصينية، مؤخرا تحفة تكنولوجية من هواتف الفئة المتوسطة، وهو هاتف Huawei nova 7 5G ، والذى تم إطلاقه فى جميع الأسواق العالمية منها مصر، ويأتى هاتف nova 7   بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، مع عدد من الإمكانات الكبيرة فى التصوير والبطارية وجودة الشاشة مع السعر المتوسط الذى يناسب العديد من الفئات مثل المراهقين و الشباب. 


كشفت تقارير أن شركة هواوى الصينية، قد حصلت على براءة اختراع بتصنيع هاتف جديد سيكون قادراعلى قياس درجة حراة المستخدمين، الأمر الذى يجعلها اول شركة هواتف ذكية فى العالم تقدم هذه التقنية الفريدة. 


أعلنت شركة شاومى أنها ستصدر سلسلة هواتفها من الفئة المتوسطة  Redmi Note 9 والتى ستكون عبارة عن هاتفين هما Redmi Note 9 و Note 9 Pro Redmi ، بسعر رخيص للغاية يصل إلى 152 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 2373  جنيه مصرى. 


كشفت تسريبات جديدة عددا من المواصفات التى سيتمتع بها هاتف OnePlus 9 Pro الذى ستطلقه شركة وان بلس الصينية ضمن سلسلة هواتفOnePlus 9  خلال الفترة المقبلة، حيث سيحصل الهاتف بدمج عدد من المميزات التى تجمع بين هاتفى OnePlus 8 Pro و كذلك هاتف OnePlus 8T الذى تم إصداره مؤخرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاومي في المقدمة.. أفضل الهواتف الذكية بسعر أقل من 2000 جنيه

تزويد أكثر من 40 جهاز بنظام التشغيل Harmony OS من هواوي.. تعرف على القائمة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مشكلة جديدة تواجه مُستخدمي هواتف iPhone 12 Pro Max.. تسريب صور هاتف سامسونج Galaxy M12

مزود ببطارية 5000 مللي أمبير.. مواصفات هاتف Redmi Note 9T من شاومي

تعرف على سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei nova 7 5G.. صور

بكاميرات رباعية خلفية.. مواصفات وسعر هاتف OnePlus 9 Pro

ترشيحاتنا

أزمة بين منة فضالي ومنتج مسلسل سكن بنات.. تفاصيل

شاهد .. أول ظهور وتعليق من محمد صلاح بعد تعافيه من فيروس كورونا

رسميا.. انطلاق الدورى الممتاز للموسم الجديد 11 ديسمبر

"ليكن بينك وبين الناس حدود".. تعرف على نصيحة منة فضالى لجمهورها

بعد إصابته بكورونا.. تطورات الحالة الصحية لمحمود كهربا ومسحة جديدة اليوم

على خطى بنشرقي وأزارو .. مهاجم مغربي يقترب من الدوري المصري

Advertisements

إثيوبيا.. آبي أحمد يهدد بهجوم بلا رحمة.. وزعيم تيجراي يرد: شعبي مستعد للموت

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

وفاة أنيلي نجونجا لاعب صن داونز

رغم الاستقرار على هويته.. سر رفض الكاف الإعلان الرسمي عن حكم نهائى إفريقيا

وظائف جديدة في الضرائب والبريد.. التفاصيل الكاملة والتخصصات المطلوبة وطرق التقديم

بعد عزل أحمد أحمد.. هل يتغير موقف الكاف بشأن حضور مرتضى منصور نهائي أفريقيا

الأهلي ينهي إجراءات ضم أحمد بيكهام نجم وادى دجلة.. والإعلان خلال ساعات

صدمة بالأهلي.. تضاؤل فرص لحاق كهربا وسليمان وصالح جمعة بنهائي القرن

انتصار بعد الموت| كيف ساهم عمرو فهمى فى زلزال عزل أحمد أحمد من الكاف

بعد أنباء انفصالها عن عمرو دياب.. 10 إطلالات عرّضت دينا الشربيني للانتقاد

أخبار الرياضة.. كاف: يعطى قبلة الحياة لـ مرتضى منصور.. وقناة مصرية مجانية تنقل نهائى دورى الأبطال

ياسمين صبرى تستقبل سيدة المطر فى منزلها.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها

هيونداي تطرح ميسترا hyundai mistra حصريا للسوق الصيني.. صور

ياسمين صبرى تستقبل سيدة المطر فى منزلها.. تفاصيل