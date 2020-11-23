أخبار التكنولوجيا: أفضل هواتف متوسطة في البلاك فرايداي.. سعر ومواصفات هاتف OnePlus 9 Pro

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة كالآتي...
تعتبر فترة البلاك فرايدى فرصة لا تعوض عند شراء العديد من المنتجات، خاصة المنتجات التكنولوجية ومنها الهواتف الذكية، وتتنوع أسعار الهواتف لذكية بتنوع قدراتها وإمكاناتها، وأحيانا يجد البعض صعوبة فى شراء الهواتف الرائدة والتى غالبا ما تفوق أسعارها قدراتهم المادية، حتى بعض العروض والخصومات، وذكر موقع Digital Trends أفضل هواتف الفئة المتوسطة التى يمكن شرائها فى البلاك فرايدى والتى تجمع بين سعر مناسب وقدرات عالية.
أطلقت شركة هواوى الصينية، مؤخرا تحفة تكنولوجية من هواتف الفئة المتوسطة، وهو هاتف Huawei nova 7 5G ، والذى تم إطلاقه فى جميع الأسواق العالمية منها مصر، ويأتى هاتف nova 7 بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، مع عدد من الإمكانات الكبيرة فى التصوير والبطارية وجودة الشاشة مع السعر المتوسط الذى يناسب العديد من الفئات مثل المراهقين و الشباب.
كشفت تقارير أن شركة هواوى الصينية، قد حصلت على براءة اختراع بتصنيع هاتف جديد سيكون قادراعلى قياس درجة حراة المستخدمين، الأمر الذى يجعلها اول شركة هواتف ذكية فى العالم تقدم هذه التقنية الفريدة.
أعلنت شركة شاومى أنها ستصدر سلسلة هواتفها من الفئة المتوسطة Redmi Note 9 والتى ستكون عبارة عن هاتفين هما Redmi Note 9 و Note 9 Pro Redmi ، بسعر رخيص للغاية يصل إلى 152 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 2373 جنيه مصرى.
كشفت تسريبات جديدة عددا من المواصفات التى سيتمتع بها هاتف OnePlus 9 Pro الذى ستطلقه شركة وان بلس الصينية ضمن سلسلة هواتفOnePlus 9 خلال الفترة المقبلة، حيث سيحصل الهاتف بدمج عدد من المميزات التى تجمع بين هاتفى OnePlus 8 Pro و كذلك هاتف OnePlus 8T الذى تم إصداره مؤخرا.