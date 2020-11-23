أخبار التكنولوجيا: أفضل هواتف متوسطة في البلاك فرايداي.. سعر ومواصفات هاتف OnePlus 9 Pro

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة كالآتي...









تعتبر فترة البلاك فرايدى فرصة لا تعوض عند شراء العديد من المنتجات، خاصة المنتجات التكنولوجية ومنها الهواتف الذكية، وتتنوع أسعار الهواتف لذكية بتنوع قدراتها وإمكاناتها، وأحيانا يجد البعض صعوبة فى شراء الهواتف الرائدة والتى غالبا ما تفوق أسعارها قدراتهم المادية، حتى بعض العروض والخصومات، وذكر موقع Digital Trends أفضل هواتف الفئة المتوسطة التى يمكن شرائها فى البلاك فرايدى والتى تجمع بين سعر مناسب وقدرات عالية.



