الشباب والرياضة تعلن نتائج منافسات اليوم الثاني من دوري الوزارات

وشهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، منافسات اليوم الثاني من دوري الوزارات الأول، الذي يقام في الفترة من 21-30 نوفمبر الجاري تحت شعار " مصر أولا .. لا للتعصب " ، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة .

وخلال حضوره لمنافسات اليوم الثاني ، شهد وزير الرياضة مباراة بين وزارة المجالس النيابية المالية ومباراة الثقافة والخارجية ،بالمركز الأوليمبي بالمعادي .

وأكد وزير الشباب والرياضة ، لمنتخبات الوزارات أن الهدف من إقامة الدوري هو المشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإداري للدولة ، بالإضافة إلي التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة ، وتماشيا مع مبادرة " مصر أولا .. لا للتعصب " ، في ظل إهتمام عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بصحةالمواطنين وتحفيزهم علي ممارسة الرياضية بشكل يومي ، وبرعاية كريمة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.





و في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات ، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء ، بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة .







