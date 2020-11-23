قتلى وجرحى بعملية طعن في كنيسة بمدينة سان خوسيه الأمريكية.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إعلان شرطة مدينة سان خوسيه الأمريكية عن مصرع شخصين جراء عملية طعن، في كنيسة بكاليفورنيا، وإصابة عدة أشخاص بجروح خطيرة.





وأشارت الشرطة إلى أن ضباطا توجهوا إلى كنيسة غريس المعمدانية في وسط المدينة، بعد تلقيهم بلاغا بشأن حادث طعن، مؤكدة أنه لم يكن هناك قداس وقت الطعن، إنما كان يوجد مشردون دخلوها بسبب البرد.





كما أكد عمدة المدينة، سام ليكاردو، الذي نشر تغريدة أعرب فيها عن حزنه وتضامنه مع أهالي الضحايا، لافتا إلى أنه تم القبض على مشتبه به ومن ثم حذفها.





وتمت اليوم أيضا حادثة طعن ببلدة أوبرهاوزن الألمانية واعتقال مشتبه به.

ووجه الادعاء الألماني، الجمعة الماضية، اتهامات إلى 12 شخصا بالتخطيط لهجمات مسلحة جيدة التمويل لقتل وإصابة أكبر عدد ممكن من المسلمين.

وذكر ممثلو الادعاء في مدينة شتوتجارت جنوبي البلاد، في بيان، أن "هدفهم كان شن هجمات على مساجد وقتل وإصابة أكبر عدد ممكن من المسلمين لإيجاد أجواء مماثلة للحرب الأهلية".

وأضافوا أن "المشتبه بهم، وهم 11 من أفراد العصابة ومتعاون واحد، التقوا بانتظام للتخطيط للهجمات وجمعيهم عدا واحد تعهدوا بالمساهمة بآلاف اليوروهات في تمويل قدره 50 ألف يورو (59 ألف دولار) لشراء الأسلحة".



