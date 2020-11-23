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اقتصاد

الدولار يرتفع قرشا بالبنوك في ختام التعاملات

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:48 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
شهدت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري؛ ارتفاعا طفيفا بمقدار قرش واحد في ختام تعاملات اليوم الإثنين الموافق 23-11-2020؛ لدي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.


وبلغ أدنى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنوك " اتش اس بي سي، مصر إيران للتنمية، الأهلي المتحد"، إذ سجل 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم مصر، الأهلي اليوناني، ABC/القاهرة، العربي الإفريقي الدولي" نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه .

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك المصرية من بينها " الأهلي المصري، مصر، الإسكندرية، الاستثمار العربي، قناة السويس، التجاري وفا، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، التنمية  الصناعية، الإمارات دبي الوطني، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، سايب، العربي، الكويت الوطني، المشرق"؛ نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الاسلامي، عودة، البركة، أبوظبي التجاري" نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي إلي 16.07 جنيه للشراء و  16.17 جنيه للبيع.

وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في البنك الزراعي المصري نحو 16.09 جنيه لشراء و 16.19 جنيه للبيع.

ومع نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الدولار في البورصات العالمية مقارنة بسلة العملات الأخري ببورصة لندن، وهو ما دعا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ؛ لإنهاء بعض الإقراض الطارئ الذي يقدمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) .

وينتاب المضاربون القلق حيال إنهاء برامج يعتقدون أنها تقوم بدور حيوي في طمأنة الأسواق، ونزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها ،منذ التاسع من نوفمبر.

وقال مجلس الاحتياطي إنه "سيفضل أن تظل الحزمة الكاملة من التسهيلات الطارئة التي جرى إنشاؤها خلال الجائحة، تقوم بدورها المهم كمصد"، في مواجهة نادرة مفتوحة مع الحكومة.
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