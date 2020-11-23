المال وحده لا يكفي .. 2.2 مليون فلبينية محرومات من لذة الأمومة بسبب لقمة العيش

لا توجد أم تريد ترك طفلها - ولكن في الفلبين ، قد تشعر أنه لا يوجد خيار آخر، وبحسب هيئة الإحصاء الفلبينية، فقد عمل ما يقدر بنحو 2.2 مليون عاملة فلبينية في الخارج بسبب عدم قدرتهم على كسب المال الكافي في المنزل العام الماضي، وكانت الغالبية من النساء، يأملن في منح أطفالهم مستقبلًا أفضل.





إنهن يعملن كممرضات وموظفي ضيافة ومربيات وعمال نظافة في الخارج، وفي العام الماضي، أرسلن 33.5 مليار دولار إلى الفلبين في شكل تحويلات شخصية - وهو رقم قياسي، وفقًا للبنك المركزي للبلاد.





لكن دخلهن يأتي بتكلفة شخصية عالية، وفي بعض الأحيان، تظل علاقتهن بأطفالهن متضررة وبعيدة، بعد سنوات من عودتهن.





وفي أوقات أخرى، يمكن أن تنحرف حياة أطفالهن عن مسارها دون وجود أحد الوالدين في المنزل.





في هونج كونج، الغالبية العظمى من المهاجرات الفلبينيات هن من عاملات المنازل، وغالبا ما يقومن بتربية أطفال آخرين.





وتحدثت شبكة سي إن إن مع العديد من هؤلاء النساء، والبالغات اللاتي نشأن في الفلبين دون أمهاتهن، عن الخسائر العاطفية الناجمة عن الانفصال لسنوات.





يمكن لـ "دولوريس" أن تحصي على يد واحدة عدد المرات التي رأت فيها ابنها البالغ من العمر سبع سنوات، وفقا لـ سي إن إن، فقد تركته مع جدته في الفلبين عندما كان عمره ستة أشهر - كانت بحاجة للعودة إلى العمل في هونج كونج لكسب الدخل لإعالتهم، وكذلك ابنة أختها وأفراد أسرتها الآخرين. كان زوجها يعمل في الخارج أيضًا.

دون الكثير من الإجازة السنوية أو الأموال اللازمة للسفر، لم تر دولوريس، التي طلبت الكشف عن هويتها باسمها الأول فقط؛ لأسباب تتعلق بالخصوصية، ابنها مرة أخرى حتى بلغ من العمر عامين ونصف.





وقالت: "إنه أمر صعب - أن ابنك لا يعرفك" مضيفة "إنه لا يعرف شيئًا عنك، ثم تعود، ويمكنه التحدث، ويمكنه الركض، لكنه لا يتعرف عليك".

كانت تلك السنوات الأولى مفجعة، لم يكن بإمكان "دولوريس" تحمل تكلفة سوى مكالمتين هاتفيتين بعيدتين في الأسبوع؛ لأن أسرتها لم يكن لديها اتصال بالإنترنت في المنزل

كانت تتصل في وقت متأخر من الليل بعد الانتهاء من العمل، لمجرد الاستماع إلى ابنها يثرثر.



