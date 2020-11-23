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تعليم

الرياضة أسلوب حياة.. انطلاق مهرجان التميز الرياضي الثالث بجامعة سوهاج

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:11 م
مهرجان التميز الرياضي
مهرجان التميز الرياضي الثالث في جامعة سوهاج
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انغام الجنايني
انطلقت صباح اليوم بجامعة سوهاج، فعاليات مهرجان التميز الرياضي الثالث الذي تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، تحت شعار ”الرياضة أسلوب حياة”، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات، وبحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طلعت قدري كامل ممثلا من وزارة الشباب والرياضة، وصبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، وعدد من امناء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.


وأشاد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، بمدى حرص وزراة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على التواصل المستمر مع مختلف الجامعات لممارسة كافة أشكال الأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه الفعاليات "الثقافية، الرياضية، الفنية والاجتماعية"، مؤكدًا أن مثل هذه المهرجانات الرياضية التي تنفذها الجامعة تعد فرصة للطلاب لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة وخلق روح التعاون والتفاهم فيما بينهم، وإعداد الطلاب للمشاركة في كافة الأنشطة الرياضية سواء الداخلية أو القمية.


ووجه الدكتور صفا محمود السيد، شكره للقائمين علي تنفيذ فعاليات هذا المهرجان، وخاصة إدارة رعاية الشباب المركزية، والتي تمتلك كوادر بشرية على درجه كبيرة من الخبرة والكفاءة، مشددًا علي أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصا من الجامعة على صحة وسلامة جميع منتسبيها، متمنيًا نجاح المهرجان ودوام النجاح والتوفيق والمزيد من التميز فى جميع الأنشطة.


وأوضح الدكتور طلعت قدري، أهمية الأنشطة الرياضية في استغلال طاقات الطلاب بشكل إيجابي واستثمار فرص المشاركة فيها لتعزيز قدراتهم وبناء شخصياتهم وليتمكنوا من خدمة مجتمعهم بصورة مثالية، وصقل مواهبهم الرياضية، و غرس قيم المنافسة الشريفة بين طلاب الجامعة. 


وأضاف صبري محمد، أن فعاليات المهرجان بدأت بطابور عرض ضم طلاب الكليات المشاركة، يليه أداء الطلاب لقسم المهرجان، مشيرًا إلى أن المهرجان يشارك به ٧١٤ طالبا وطالبة بجميع الكليات، ويتضمن عددا من الألعاب الرياضية الجماعية المتمثلة في كرة القدم الخماسية، كرة السلة، كرة الطائرة، بالإضافة إلى الألعاب الفردية وتشمل تنس الطاولة، الكاراتيه، قوة الذراعين والعاب القوى.


وذكر نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أنه سوف تقام فعاليات حفل ختام المهرجان غدًا الثلاثاء الموافق ٢٤نوفمبر الجاري، و سيتم توزيع الجوائز علي الطلاب والطالبات الفائزين بالمراكز الأولى.


الرياضة أسلوب حياة.. انطلاق مهرجان التميز الرياضي الثالث بجامعة سوهاج
الرياضة أسلوب حياة.. انطلاق مهرجان التميز الرياضي الثالث بجامعة سوهاج
الرياضة أسلوب حياة.. انطلاق مهرجان التميز الرياضي الثالث بجامعة سوهاج
الرياضة أسلوب حياة.. انطلاق مهرجان التميز الرياضي الثالث بجامعة سوهاج
الرياضة أسلوب حياة.. انطلاق مهرجان التميز الرياضي الثالث بجامعة سوهاج
الرياضة أسلوب حياة.. انطلاق مهرجان التميز الرياضي الثالث بجامعة سوهاج
الرياضة أسلوب حياة.. انطلاق مهرجان التميز الرياضي الثالث بجامعة سوهاج
الرياضة أسلوب حياة.. انطلاق مهرجان التميز الرياضي الثالث بجامعة سوهاج
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