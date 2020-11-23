عبارة قالها النبي أسعدت الصحابة وأمة محمد كلها.. تعرف عليها.. فيديو

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن جملة قالها رسول الله كانت أجمل جملة فرح بها الصحابة ونفرح بها جميعًا.









وقال أمين الفتوى في فيديو لدار الإفتاء، إن هذه العبارة أسعدت الصحابة وأسعدت كل من بعدهم ونحن نسعد بها ونتمناها".





وذكر أن العبارة وردت في هذا الحديث "كان النبي يتوضأ وأحد الصحابة يصب عليه وضوءه، ثم بكي، فسأله النبي: ما يبكيك؟ قال: يارسول الله تذكرتك غدا وأنت في أعلى عليين ونحن لا ندري ما الله فاعل بنا، فقال النبي: المرء مع من أحب".









وتابع: فرح الصحابي بهذه العبارة ولما علم بها الصحابة فرحوا جميعا ونحن كذلك أمة النبي محمد فرحنا بقول النبي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء.









حب الرسول