إحلال وتجديد بشبكات الكهرباء في كفر الشيخ بـ تكلفة 2 مليون جنيه

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، إن المحافظة شهدت العديد من الإنجازات والافتتاحات بكافة أنحائها فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بإشراف المهندسه غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال بيان إعلامي، أن ما كنا نعاني منه خلال السنوات الماضية من انقطاع للكهرباء لساعات، يؤكد الجهد الذي بذلته وزارة الكهرباء لعدم تكرار ما حدث في السنوات السابقة فهذا الجهد و ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية هو ما أخرج مصر من عنق الزجاجة في مجال الطاقة وجعلنا اليوم لسنا أمام تحدٍ في مجال الطاقة.





وأضاف نورالدين، التوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن استكمال جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية، وذلك في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمنظومة توليد الكهرباء، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة في أرجاء الجمهورية.





وتابع محافظ كفر الشيخ، أن المشروعات الجديدة شملت إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض ب 5 محولات و 155عمودًا بمركز ومدينة الرياض بتكلفة 457 الف جنيه، وتم أيضا بمركز ومدينة الرياض تجديد 5 محولات " أبو مصطفى - أبو سالم - الترعة - المسجد - على يونس " وتركيب 51 عمودًا بتكلفة مالية 356 الف جنيه.





وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه جرى إحلال وتجديد 4 محولات " أبو شنب - عباس القبلية " وتركيب 60 عمودًا بمركز ومدينة سيدى سالم بتكلفة مالية 182 الف جنيه، وتجديد أيضا 155 عمودًا بمركز ومدينة سيدى سالم بتكلفة مالية 506 الف جنيه.





وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه جرى إحلال وتجديد 69 عمودًا و 4.5 كم موصلات بقرى شمال دسوق بتكلفة مالية 294 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد 3 محولات و إحلال وتجديد 126 عمودًا بقرى شمال دسوق بتكلفة مالية 273 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 135 عمودًا بالإضافة إلى 1.5 كيلو متر موصلات بتكلفة إجمالية بلغت نحو 555 ألف جنيه، ليبلغ إجمالى الإنجازات 2 مليون و 723 ألف جنيه.



