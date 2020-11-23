ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إحلال وتجديد بشبكات الكهرباء في كفر الشيخ بـ تكلفة 2 مليون جنيه

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:38 م
شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء
Advertisements
محمود زيدان
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، إن المحافظة شهدت العديد من الإنجازات والافتتاحات بكافة أنحائها فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بإشراف المهندسه غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال بيان إعلامي، أن ما كنا نعاني منه خلال السنوات الماضية من انقطاع للكهرباء لساعات، يؤكد الجهد الذي بذلته وزارة الكهرباء لعدم تكرار ما حدث في السنوات السابقة فهذا الجهد و ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية هو ما أخرج مصر من عنق الزجاجة في مجال الطاقة وجعلنا اليوم لسنا أمام تحدٍ في مجال الطاقة.

وأضاف نورالدين، التوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن استكمال جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية، وذلك في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمنظومة توليد الكهرباء، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة في أرجاء الجمهورية.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن المشروعات الجديدة شملت إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض ب 5 محولات و 155عمودًا بمركز ومدينة الرياض بتكلفة 457 الف جنيه، وتم أيضا بمركز ومدينة الرياض تجديد 5 محولات " أبو مصطفى - أبو سالم - الترعة - المسجد - على يونس " وتركيب 51 عمودًا بتكلفة مالية 356 الف جنيه.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه جرى  إحلال وتجديد 4 محولات " أبو شنب - عباس القبلية " وتركيب 60 عمودًا بمركز ومدينة سيدى سالم بتكلفة مالية 182 الف جنيه، وتجديد أيضا 155 عمودًا بمركز ومدينة سيدى سالم بتكلفة مالية 506 الف جنيه. 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه جرى إحلال وتجديد 69 عمودًا و 4.5 كم موصلات بقرى شمال دسوق بتكلفة مالية 294 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد 3 محولات و إحلال وتجديد 126 عمودًا بقرى شمال دسوق بتكلفة مالية 273 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 135 عمودًا بالإضافة إلى 1.5  كيلو متر موصلات بتكلفة إجمالية بلغت نحو 555 ألف جنيه، ليبلغ إجمالى الإنجازات 2 مليون و 723 ألف جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم .. فصل الكهرباء عن محولات الخاشعة والحفير بـ كفرالشيخ

غدًا.. فصل الكهرباء عن عدة محولات بحامول كفر الشيخ لمدة 8 ساعات

بتكلفة 23 مليون جنيه.. رفع كفاءة المحولات وشبكات الكهرباء بـ كفر الشيخ

غدًا.. فصل الكهرباء عن محولات بعض القرى لأعمال الصيانة في كفر الشيخ

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 3 قرى في كفر الشيخ بسبب الصيانة

غدًا.. فصل الكهرباء عن محولات مغذي زوبع في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

رغم الاستقرار على هويته.. سر رفض الكاف الإعلان الرسمي عن حكم نهائى إفريقيا

أخبار الرياضة.. كاف: يعطى قبلة الحياة لـ مرتضى منصور.. وقناة مصرية مجانية تنقل نهائى دورى الأبطال

بشرى للمواطنين بشأن تصاريح البناء.. فيديو

عبارة قالها النبي أسعدت الصحابة وأمة محمد كلها.. تعرف عليها.. فيديو

سبقها حماقي وراغب علامة.. ياسمين صبري تستضيف سيدة المطر في منزلها.. مواقف النجوم الإنسانية لن تنتهي.. تفاصيل

الصحة تعلن إرشادات للحد من انتقال فيروس كورونا بين الموظفين

Advertisements

بعد صوره مع إسرائيليين .. اتحاد النقابات الفنية يقرر إيقاف محمد رمضان لحين التحقيق معه

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

إثيوبيا.. آبي أحمد يهدد بهجوم بلا رحمة.. وزعيم تيجراي يرد: شعبي مستعد للموت

إغلاق المقاهي في مباراة نهائي إفريقيا يشعل مواقع التواصل .. والحكومة ترد

لتحقيق السيولة المرورية .. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ميدان رمسيس

ياسمين صبرى تستقبل سيدة المطر فى منزلها.. تفاصيل

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات طرق ومحاور تنفذها الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

رغم الاستقرار على هويته.. سر رفض الكاف الإعلان الرسمي عن حكم نهائى إفريقيا

قبل نهائي القرن .. كورونا يقتحم الزمالك والأهلي ويضع باتشيكو وموسيماني في مأزق

الأهلي ينهي إجراءات ضم أحمد بيكهام نجم وادى دجلة.. والإعلان خلال ساعات

بعد عزل أحمد أحمد.. هل يتغير موقف الكاف بشأن حضور مرتضى منصور نهائي أفريقيا

إجراء عاجل من تركيا عقب محاولة تفتيش عملية إريني لسفينة شحن تحمل علمها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أهمية المغنسيوم للجسم

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها

هيونداي تطرح ميسترا hyundai mistra حصريا للسوق الصيني.. صور