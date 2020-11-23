خالد الجندي: ليس كل ما قاله النبي وحيًا من الله.. فيديو

وأوضح « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، أن ما قاله الرسول –صلى الله عليه وسلم- في مجال العادات ليس بالضرورة أن يكون وحيا من الله سبحانه وتعالى، كأكل التمر وطريقة اللبس وخلافه وكل ما في شأن العادات والتقاليد والأعراف المتبعة ليس وحيًا.



وأضاف أن ما قاله الرسول –صلى الله عليه وسلم- في شأن التقاضي إما أن يكون وحيًا ابتداءً أو انتهاءً، ففي الوحي الابتدائي لا يكون للرسول –صلى الله عليه وسلم- أي مجال للاجتهاد، أو ينزل انتهاءً بان يجتهد النبي، ويرد الوحي والقرآن ليؤيد أو يعارض اجتهاد الرسول -صلى الله عليه وسلم-.



واستشهد بما قال الله سبحانه وتعالى: « قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ».





وكان في حلقة سابقة بيّن عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الكاميرات قللت من وقوع الجرائم وساهمت في التوصل إلى العديد من المجرمين ، مشيرًا إلى أن بعض الناس يعملون حسابا للكاميرات.









وأكد أن الناس في هذا العصر أصبحوا يخافون من الكاميرات أكثر مما يخافون من الله سبحانه وتعالى، فبعض سلوكيات المجتمع تحتاج إلى إعادة النظر، متابعا:" أصبحنا أصحاب شعارات واهية".



