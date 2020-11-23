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ديني

خالد الجندي: ليس كل ما قاله النبي وحيًا من الله.. فيديو

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:38 م
خالد الجندي: ليس
خالد الجندي: ليس كل ما قاله النبي بوحي من الله
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أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ما قاله الرسول –صلى الله عليه وسلم- في مجال التشريع والعبادة، وقصص الأولين وأخبار الغيبات كان بوحي من الله عز وجل.


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وأوضح «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، أن ما قاله الرسول –صلى الله عليه وسلم- في مجال العادات ليس بالضرورة أن يكون وحيا من الله سبحانه وتعالى، كأكل التمر وطريقة اللبس وخلافه وكل ما في شأن العادات والتقاليد والأعراف المتبعة ليس وحيًا.


وأضاف أن ما قاله الرسول –صلى الله عليه وسلم- في شأن التقاضي إما أن يكون وحيًا ابتداءً أو انتهاءً، ففي الوحي الابتدائي لا يكون للرسول –صلى الله عليه وسلم- أي مجال للاجتهاد، أو ينزل انتهاءً بان يجتهد النبي، ويرد الوحي والقرآن ليؤيد أو يعارض اجتهاد الرسول -صلى الله عليه وسلم-.


واستشهد بما قال الله سبحانه وتعالى: « قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ». 


وكان في حلقة سابقة بيّن عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الكاميرات قللت من وقوع الجرائم وساهمت في التوصل إلى العديد من المجرمين ، مشيرًا إلى أن بعض الناس يعملون حسابا  للكاميرات.


وأكد أن الناس في هذا العصر أصبحوا يخافون من الكاميرات أكثر مما يخافون من الله سبحانه وتعالى،  فبعض سلوكيات المجتمع تحتاج إلى إعادة النظر، متابعا:" أصبحنا أصحاب شعارات واهية".


واقترح عمل وثيقة تأمين للمرأة في الحياة الزوجية تكون من شروط عقد النكاح مثل قائمة المنقولات، مناشدًا بعمل قانون بهذا المقترح مثلما حدث في الشهادة الصحية كضرورة لصحة عقد الزواج.


وأضاف "الجندي"، أنه يجب أن يكون هناك إنصاف للمرأة، فالرجال ليسوا بحاجة لمن يدافع عنهم، معقبًا: "الرجل لا يشكي إحنا خلقنا للمعاناة، والله سبحانه وتعالى يقول مخاطبًا سيدنا آدم: « فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ» الآية 117 من سورة طه ، منوهًا بأنه كان الشقاء على الرجال فقط.


وأفاد بأنه في تأويل الآية الكريمة، أن يا آدم إن إبليس هذا عدو لك ولزوجتك، فاحذرا منه، ولا تطيعاه بمعصيتي، فيخرجكما من الجنة، فتشقى إذا أُخرجت منها، وقد جاء في معنى تشقى أي تتعب بالحرث والزرع والحصد والطحن والخبز وغير ذلك واقتصر على شقائه لأن الرجل يسعى على زوجته.


وتابع، أن الزواج يغير خط سير المرأة وقد تضطر لترك العمل أو الدراسة بسبب الزواج والانجاب، معقبًا: "بعد سنوات من الزواج أحيانًا يحدث تجاحد، أو يترك الرجل زوجته ويتزوج عليها، وبنشوف ناس دلوقتي بتفاصل في النفقة والمهر والمؤخر، وأحيانًا يتم الضغط على المرأة للتنازل عنها".
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