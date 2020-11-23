تنسيقية الأحزاب: 1400 شاب يتابعون جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب

أشادت إيمان طلعت ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإجراءات جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب.





وأضافت إيمان طلعت ، خلال برنامج «صالة التحرير» التي تقدمه رشا مجدي على قناة « صدى البلد»، إن اللجان تم فتحها في موعدها، وهناك اقبال منذ الساعات الأولى، والتصويت يسير وفق الاجراءات الاحترازية.





كما أشارت إلى أن مرحلة الاعادة تختلف عن المرحلة الأولى من التصويت، وذلك لقلة عدد المرشحين، متمنية أن تكون نسبة المشاركة في الاعادة لاتقل عن نسبة المشاركة بالجولة الاولى.





وأفادت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك أكثر من 1400 متابع من شباب الاحزاب السياسيين، لمراقبة اجراءات التصويت واصدار البيانات، والتأكد من عدم وجود ما يؤثر على قانونية الانتخابات أو بطلانها.





وأتمت حديثها، بتوجيه الشكر لمؤسسات الجيش والداخلية والصحة، لادارتهم ملف الانتخابات بشكل مميز، كما حرصت على توجيه الشكر للمواطن المهتم بالمشاركة، ورغبته في القيام بدوره بالشكل الأمثل.





بدأت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عملها في الساعة 9 صباحا لمتابعة العملية الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي تجرى في 13 محافظة، من خلال 1400 متابع موزعين على المحافظات التي تجرى بها جولة الإعادة.

وأوضحت الغرفة أن متابعيها مروا على مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية بتلك اللجان، وأفادوا بأن اللجان شهدت إقبالا متوسطا، حيث تصدرت معدلات التصويت من الشباب والسيدات المشهد الانتخابي، ومن المتوقع استمرار ارتفاع كثافة التصويت خاصة بعد انتهاء فترة الراحة في منتصف اليوم، مع عودة الموظفين من أعمالهم.

وأكد متابعو الغرفة انتظام سير العملية الانتخابية وفقا لقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، التي التزمت بالمعايير الدولية المتبعة في إدارة العملية الانتخابية، كما شهدت اللجان تطبيقا مشهودا للإجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا.

وأشار متابعونا إلى عدم رصدهم أيّ مخالفات انتخابية تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابات.

وعرضت الغرفة في بيان أصدرته اليوم بعض مشاهدات متابعيها على مدار اليوم:

أولا: محافظة الأقصر- الدائرة الثالثة.. إسنا اسم المدرسة: الخلفاء الراشدين الابتدائية رقم اللجنة الفرعية 45- 46 فتحت اللجنة أبوابها الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت مكثف من المواطنين بهذه اللجنة، ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

ثانيا : محافظة الجيزة– البدرشين اسم المدرسة: مدرسة مزغونة- اللجان 80- 81- 82- 83 فتحت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءت الاحترازية ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني ولا يوجد مخالفات انتخابية داخل أو خارج اللجنة.

ثالثا : محافظة أسوان– إدفو مدرسة الشماخية الابتدائية الحديثة– لجنة فرعية 45 فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا، مطبقة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا دون مخالفات انتخابية داخل أو خارج اللجنة مع إقبال كثيف من الشباب والسيدات، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

رابعا: محافظة قنا– الدائرة الأولى بندر ومركز قنا مدرسة التجارة المتقدمة– 3 لجان فرعية 121- 122- 123 فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مطبقة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية ولا يوجد مخالفات انتخابية داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

خامسا: محافظة بني سويف– دائرة مركز ناصر اسم المدرسة: مدرسة معهد منشأة هديب رقم اللجنة 170- 172 فتحت اللجنة الساعه 9 صباحا مطبقة الإجراءات الاحترازية وقرارات الهيئة الوطنية الانتخابات ويدلي الناخب بصوته خلف ساتر قانوني.

وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم واستمرار التنسيق مع غرف العمليات المناظرة بمنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية المتخصصة الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتصدر الغرفة تقارير لاحقة على مدار اليوم.



