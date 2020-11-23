ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أزمة جديدة وتضارب بين أمريكا والصحة العالمية بشأن علاج كورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:44 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت أكبر جمعية طبية للأمراض المعدية في الولايات المتحدة ، اليوم الاثنين، إنه يجب استخدام عقار "ريمديسفير" المضاد للفيروسات التابع لشركة "جيلياد" للعلوم لمرضى كوفيد -19 في المستشفيات على الرغم من توصية منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بعدم استخدامه.


وحسب "رويترز"، قالت جمعية الأمراض المعدية الأمريكية (IDSA) في إرشادات محدثة إن خبراءها يدعمون الدواء لاستخدامه في مرضى COVID-19 الحاد بناءً على تجربة سريرية تظهر أنه يقلل من فترات الإقامة في المستشفى.


بينما أشارت دراسة منظمة الصحة العالمية التي أدت إلى توصيتها ضد الدواء، إلى أنه لا فائدة منه في إنقاذ الأرواح أو تقليل الحاجة إلى مساعدة التنفس الميكانيكية.


قال الدكتور راجيش جاندي الرئيس المشارك لفريق خبراء إرشادات علاج وإدارة COVID-19 للجمعية إنه :"مع امتلاء المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، ترى لجنة IDSA أن تأثير عقار ريمديسيفير في تسريع وقت التعافي يمثل فائدة مهمة..من الواضح أن هناك حاجة إلى أدوية أفضل تعمل على تحسين البقاء على قيد الحياة".


على عكس التجربة التي أدت إلى الموافقة التنظيمية الأمريكية، لم تكن دراسة منظمة الصحة العالمية خاضعة للتحكم الوهمي. تعتبر الدراسات مع مقارنة الدواء الوهمي بشكل عام أكثر صرامة من الناحية العلمية من تلك التي ليس لها مجموعة تحكم.


كما نصحت جمعية الأمراض المعدية الأمريكية بعدم  الاستخدام الروتيني للعلاج بالأجسام المضادة لفيروس كورونا وعلاج "إيلي ليلي"، والتي حصلت على تصريح من الولايات المتحدة لاستخدام الطوارئ، وقالت لجنة الجمعية إنها أوصت بعدم استخدامها الروتيني للمرضى المتنقلين، لكنها قد تظل مناسبة للمرضى الذين يعانون من مخاطر متزايدة بعد مناقشة مع طبيبهم.


وقال الدكتور جاندي:"قد يكون للأجسام المضادة دور في النهاية. أعتقد أننا نحتاج فقط إلى المزيد من البيانات المحددة..أريد أن أبقى أعيننا على الفائدة التي قد يحصلون عليها في نهاية المطاف وكذلك المرضى الذين من المرجح أن يستفيدوا".


وكانت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، أوصت بعدم استخدام عقار ريمديسيفير، الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز في علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات بغض النظر عن درجة مرضهم.


وذكرت اللجنة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "أنه لم تجد أدلة كافية على أن ريمديسيفير حسن نتائج تهم المرضى مثل انخفاض معدل الوفاة وتراجع الحاجة إلى التنفس الصناعي وتقليص وقت التحسن السريري، من ضمن أمور أخرى".


يذكر أن "ريمديسيفير" كان أحد الأدوية التي استخدمها الأطباء في علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا، وقد ثبت في دراسات سابقة أنه اختصر وقت التعافي.. واعتمده أكثر من 50 دولة علاجا لكورونا أو أجازت استخدامه لهذا الغرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد نتائج فعالة.. أمريكا تعطي الضوء الأخضر لاستخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

البرازيل تسجل 34 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

نيويورك تايمز: أمريكا تقر رسميا استخدام عقار «ريمديسيفير» لعلاج كورونا

الكمامات تحد من عدوى كورونا ولا تمنعها.. تفاصيل

منظمة الصحة العالمية توصي بعدم استخدام عقار ريمديسيفير في علاج فيروس كورونا

قفزة كبيرة.. إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ2 مليون في أفريقيا

ترشيحاتنا

بالأسماء.. بايدن يعلن تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة |تعرف عليها

أخبار الرياضة.. كاف: يعطى قبلة الحياة لـ مرتضى منصور.. وقناة مصرية مجانية تنقل نهائى دورى الأبطال

أحمد موسى: عائلات وأسر مصرية كاملة مصابة بفيروس كورونا.. فيديو

إيجابية مسحة الونش واللاعب يغيب عن القمة الأفريقية

قصة تحريم القهوة 400 سنة وجلد شاربها

دعاء للأب الحي والميت والمريض .. يوسع الرزق ويغفر الذنب ويفك الكرب

Advertisements

بعد صوره مع إسرائيليين .. اتحاد النقابات الفنية يقرر إيقاف محمد رمضان لحين التحقيق معه

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

إثيوبيا.. آبي أحمد يهدد بهجوم بلا رحمة.. وزعيم تيجراي يرد: شعبي مستعد للموت

إغلاق المقاهي في مباراة نهائي إفريقيا يشعل مواقع التواصل .. والحكومة ترد

لتحقيق السيولة المرورية .. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ميدان رمسيس

ياسمين صبرى تستقبل سيدة المطر فى منزلها.. تفاصيل

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات طرق ومحاور تنفذها الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

رغم الاستقرار على هويته.. سر رفض الكاف الإعلان الرسمي عن حكم نهائى إفريقيا

قبل نهائي القرن .. كورونا يقتحم الزمالك والأهلي ويضع باتشيكو وموسيماني في مأزق

الأهلي ينهي إجراءات ضم أحمد بيكهام نجم وادى دجلة.. والإعلان خلال ساعات

بعد عزل أحمد أحمد.. هل يتغير موقف الكاف بشأن حضور مرتضى منصور نهائي أفريقيا

إجراء عاجل من تركيا عقب محاولة تفتيش عملية إريني لسفينة شحن تحمل علمها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أهمية المغنسيوم للجسم

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها

هيونداي تطرح ميسترا hyundai mistra حصريا للسوق الصيني.. صور