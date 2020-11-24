اليوم..انطلاق الجلسة الحوارية للاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة بالمصري للدراسات الاقتصادية





ومن المقرر أن يتم اطلاق الجلسة الحوارية بنظام الفيديو كونفرانس عبر منصة زووم الإلكترونية، ضمن اجراءات التعاون بين المركز و منتدي الاستراتيجيات الأردني





اقرأ أيضا:

أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الجلسة تأتي في إطار التعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردني؛ مشيرا إلي أنه سبق و تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهتين سعيا لتبادل وجهات النظر فى القضايا والموضوعات المشتركة من خلال المؤتمرات والحلقات النقاشية لرفع الوعى بأهم القضايا التي تؤثر في صانعي القرار.





وذكرت " عبد اللطيف" أن المركز لديه توجها إقليميا لبذل المزيد من العمل والجهود بالتنسيق مع المراكز الشقيقة لبحث التعاون الفني وحل المشكلات الإقليمية العالقة بما ينعكس علي الاقتصاد الإقليمي.





وأوضحت " عبد اللطيف" أن الجلسة ستركز علي الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في حالتي مصر والأردن، وكيفية الاستفادة من التجربة الأردنية، حيث وقعت اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ 10 سنوات.





ومن المقرر أن يشارك بفعاليات الجلسة كلا من المهندس محمد البطاينة رئيس غرفة التجارة الأمريكية فى الأردن؛ ومحمد قاسم، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التجارة الخارجية؛ والسيد أبو القمصان، الخبير في شؤون التجارة الخارجية، ويدير الحوار كل من كريم قعوار، نائب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني؛ وعمر مهنا، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية.





وفي وقت سابق اصدر المركز سلسلة من التقارير التحليلية "رأى في أزمة" لدراسة التأثيرات المتوقعة لأزمة كوفيد 19 على الاقتصاد المصرى، منذ منتصف مارس الماضى بمبادرة منه، موضحا أن سلسلة تقارير المتابعة جاءت بغرض متابعة الموقف على أرض الواقع من خلال أربعة جوانب رئيسية: أولها تقييم البيانات المنشورة وأوجه التغيير على أرض الواقع، وثانيا مدى اتساقها مع الاتجاهات والتوقعات السابقة في دراسات المركز وغيرها من عدمه وأسباب ذلك، وثالثا التوقعات المستقبلية للفترة القادمة، ورابعا مقترحات لتحسين أداء القطاع كلما أمكن.