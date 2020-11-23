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الوزراء: لا أزمة في أدوية كورونا .. فيديو

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:52 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
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محمود محسن
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أدوية كورونا وكل ما يتصل بالفيروس من كمامات وأدوات طبية وأدوات تطهير، متوفرة في الجامعات والصدليات والمستشفيات.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة، أن المعدات اللازمة متوفرة وعلى أهبة الاستعداد للتعامل الفوريّ مع هطول الأمطار، وذلك في ظل توقعات الأرصاد الجوية بحدوث موجة أخرى من الأمطار الشديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في المحافظات الساحلية.


وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم تطبيق الغرامات على من لم يلتزم بالإجراءات الإحترازية من ارتداء الكمامات وعمل محاضر وتوقيع غرامة تصل إلى 4000 جنيه على المخالفين. 


وكشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن آخر تطورات التقدم لطلبات التصالح في مخالفات البناء في كل أنحاء الجمهورية.


وقال قاسم،  إن مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء رد فعل ايجابي على مناشدات المواطنين، مضيفا أن الهدف الرئيسي من التصالح على مخالفات البناء هو تقنين أوضاع المواطنين.


وأكد أن 2.3 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة تأتي في صدارة خلال الشهرين الماضيين في طلبات التصالح.


وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن محافظة القليوبية تحتل المركز الثاني في أعداد طلبات التصالح، والقاهرة والجيزة تنافسان بقوة في أعداد طلبات التصالح، متابعا أن نحو 14 مليار جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء.


وأكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، استعداد وجاهزية وزارة الصحة للموجة الثانية لفيروس كورونا، قائلة: "مستعدون لمواجهة فيروس كورونا وفقًا لتعليمات القيادة السياسية للتصدى للفيروس، ونؤكد استمرار تقديم الخدمات الأساسية لمرضى كورونا"، مضيفة: "رفعنا كفاءة كثير من البنية التحية خاصة مستشفيات الصدر والحميات وتطويرها مدها بالأجهزة التنفسية اللازمة".


وتابعت وزيرة الصحة ، لدينا الأرصدة الكافية للأدوية والمستلزمات وبروتوكول العلاج محدث والنسخة الرابعة ستصدر خلال أيام مع توفير اللقاحات وتعاقدنا مع الكثير من الجهات المنتجة لها  وجاهزون للإنتاج.
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