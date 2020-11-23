الوزراء: لا أزمة في أدوية كورونا .. فيديو

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أدوية كورونا وكل ما يتصل بالفيروس من كمامات وأدوات طبية وأدوات تطهير، متوفرة في الجامعات والصدليات والمستشفيات.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة، أن المعدات اللازمة متوفرة وعلى أهبة الاستعداد للتعامل الفوريّ مع هطول الأمطار، وذلك في ظل توقعات الأرصاد الجوية بحدوث موجة أخرى من الأمطار الشديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في المحافظات الساحلية.









وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم تطبيق الغرامات على من لم يلتزم بالإجراءات الإحترازية من ارتداء الكمامات وعمل محاضر وتوقيع غرامة تصل إلى 4000 جنيه على المخالفين.







