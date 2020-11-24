اليوم الثاني والأخير.. ننشر طريقة التصويت في انتخابات الإعادة بالنواب

لليوم الثاني والأخير، تنطلق جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، اليوم الثلاثاء، حيث تستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر الجاري وفقا للمواعيد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.





تجرى الانتخابات في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.





تشمل دوائر الآتي: محافظة الجيزة المنافسة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحين على 15 مقعدا، وفى محافظة الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعدا، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين.





وخرجت محافظة البحر الأحمر من الإعادة بعد فوز المرشحين بجميع المقاعد المخصصة لها وحسمها من الجولة اللأولى.





وحدد قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، طريقة التصويت الصحيحة كالآتي:

1- يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة الطبية.

2- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية حتى يتأكد رئيس اللجنة من هوية كل ناخب.

3- يسلم الناخب بطاقتى تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها ثم يأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.

4- يجرى التصويت على مرشحين القوائم فى بطاقة مستقلة، حيث يتم اختيار قائمة واحدة من بين القوائم المتنافسة بدائرته.

5- يضع البطاقة في الصندوق الخاص بالقائمة.

6- بعد الانتهاء من التصويت يقوم الناخب بالتوقيع أمام اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخبين.

7- إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، يمكن إبداؤه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.





ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.



