بايدن يعلن تشكيل حكومته والمفاجأة الأكبر عودة كيري.. الرئيس المنتخب يرشح أول امرأة لقيادة المخابرات وأول لاتيني لـ الأمن الداخلي.. وامرأة أفريقية تتولى مجلس الأمن القومي

- أنتوني جيه بلينكين لمنصب وزير الخارجية وجيك سوليفان مستشارًا للأمن القومي
- الرئيس المنتخب يختار جون كيري قيصرا لـ المناخ
- بايدن يمزج بين التنوع الجنسي والعرقي في إدارته الجديدة
كشف المكتب الانتقالي للرئيس المنتخب جوزيف آر بايدن جونيور، عن أنه يخطط لتسمية العديد من كبار المسؤولين عن الأمن القومي، بما في ذلك أول وزير لاتيني يقود وزارة الأمن الداخلي، وأول امرأة ترأس مجتمع الاستخبارات وسكرتيرة سابقة لـ الدولة، ووزير الخارجية الأسبق جون كيري، ليكون قيصر المناخ.
وذكر المكتب الانتقالي أن بايدن سيعلن عن خطط لترشيح أليخاندرو مايوركاس وزيرا لـ الأمن الداخلي، في حدث في ويلمنجتون بولاية ديل، وأن يكون أفريل هينز مديرة للاستخبارات الوطنية.
وهو ينوي تعيين جون كيري كمبعوث رئاسي خاص للمناخ.
وأكد المكتب الانتقالي أيضًا التقارير التي صدرت مساء الأحد عن أن بايدن سيرشح أنتوني جيه بلينكين لمنصب وزير الخارجية وجيك سوليفان مستشارًا للأمن القومي.
كما سيرشح بايدن، ليندا توماس جرينفيلد لتكون سفيرة لدى الأمم المتحدة ويعيد الوظيفة إلى مستوى مجلس الوزراء، ما يمنح السيدة توماس جرينفيلد، وهي امرأة أمريكية من أصل أفريقي، مقعدًا في مجلس الأمن القومي الخاص به.
ووظيفة كيري لا تتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وقال بيان صادر عن المكتب الانتقالي إن كيري "سيكافح في ملف التغير المناخي بدوام كامل بصفته المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ وسيجلس في مجلس الأمن القومي".
ويجمع الفريق الناشئ مجموعة من كبار المسؤولين السابقين من إدارة الرئيس الاسبق باراك أوباما، الذين عمل معظمهم بشكل وثيق في وزارة الخارجية والبيت الأبيض وفي عدة حالات لديهم علاقات وثيقة مع بايدن تعود إلى سنوات ماضية إنهم معروفون جيدًا لدى الدبلوماسيين الأجانب في جميع أنحاء العالم ويشتركون في الإيمان بالمبادئ الأساسية لمؤسسة السياسة الخارجية الديمقراطية - التعاون الدولي، والتحالفات والقيادة الأمريكية القوية، ولكن الحذر من التدخلات الأجنبية بعد الحروب في العراق وأفغانستان.
يعكس المزيج العرقي والجنسي أيضًا التزام السيد بايدن المعلن بالتنوع، والذي تخلف عن الركب في عالم السياسة الخارجية والأمن القومي، حيث يتم تمثيل الرجال البيض بشكل غير متناسب.
وأظهرت قائمة الاختيارات أيضًا تصميم بايدن على المضي قدمًا في تشكيل إدارته على الرغم من رفض الرئيس ترامب المستمر للتنازل عنه أو مساعدته، حتى في الوقت الذي يدعو فيه عدد صغير، ولكن متزايد من المشرعين الجمهوريين ومؤيدي الرئيس إلى انتقال رسمي.
وإذا تم التأكيد، فإن مايوركاس، الذي شغل منصب نائب وزير الأمن الداخلي من 2013 إلى 2016، سيكون أول لاتيني يدير القسم المكلف بتنفيذ وإدارة سياسات الهجرة في البلاد.
أما مايوركاس مهاجر كوبي المولد فرت عائلته من ثورة كاسترو، وهو محامٍ أمريكي سابق في كاليفورنيا، وبدأ فترة السيد أوباما الأولى كمدير لخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.
وسيتعين عليه استعادة الثقة في الوزارة بعد أن جاء العديد من الدوائر الانتخابية الديمقراطية الرئيسية لرؤيتها على أنها وعاء لبعض سياسات السيد ترامب الأكثر إثارة للجدل، مثل فصل الأطفال المهاجرين عن عائلاتهم وبناء جدار على طول الحدود الجنوبية.
وأوصى كبار مسؤولي الهجرة في إدارة أوباما بترشيح السيد مايوركاس كوسيلة لبناء الدعم مع مجتمع المهاجرين مع إرضاء المعتدلين والمسؤولين المهنيين داخل الوكالة الذين يبحثون عن قائد لديه خلفية في تطبيق القانون.
وشغلت السيدة هينز منصب نائب مدير وكالة المخابرات المركزية في إدارة أوباما قبل أن يخلف السيد بلينكن في منصب نائب مستشار الأمن القومي لأوباما. وهي أيضًا مساعدة سابقة لبايدن، وعملت كنائب كبير مستشاري لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ من 2007 إلى 2008 بينما كان بايدن رئيسًا.
وعملت السيدة هينز أيضًا كمستشارة لمجلس الأمن القومي التابع لأوباما، حيث ساعدته في التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب والضغط من أجل مزيد من ضبط النفس لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
إذا تم تأكيد ذلك، ستكون السيدة هينز أعلى امرأة تخدم في مجتمع الاستخبارات، مديرة وكالة المخابرات المركزية، التي تقودها الآن أول مديرة لها في جينا هاسبل ، تقدم تقاريرها إلى مدير المخابرات الوطنية.
السيدة توماس جرينفيلد هي موظفة مخضرمة في السلك الدبلوماسي تبلغ من العمر 35 عامًا وعملت في مناصب دبلوماسية في جميع أنحاء العالم. عملت من 2013 إلى 2017 كمساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية.
من المهم في نظر مسؤولي بايدن الوقت الذي قضته كمدير عام سابق ومدير الموارد البشرية في السلك الدبلوماسي؛ يرون أن ذلك يساعدها على استعادة الروح المعنوية في وزارة الخارجية حيث شعر العديد من المسؤولين المهنيين بالتجاهل وحتى التقويض خلال سنوات ترامب.
السيدة توماس جرينفيلد، التي روت مؤخرًا أنها انضمت إلى الخدمة الخارجية "التي ما زالت ذكورية شاحبة جدًا" منذ عقود، عملت أيضًا كسفيرة للولايات المتحدة في ليبيريا وتم تعيينها في سويسرا وباكستان وكينيا وغامبيا ونيجيريا وجامايكا.
ولعل المفاجأة الأكبر كانت قرار بايدن بإعادة كيري في دور جديد من شأنه أن يشير إلى التزام الإدارة الجديدة بمكافحة تغير المناخ.
كيري البالغ من العمر 76 عامًا، هو زميل سابق في مجلس الشيوخ وصديق قام بحملة من أجل بايدن خلال بعض من أحلك أيام ترشيحه، ويقول الديمقراطيون إنه يحتفظ بشهيته الشرهة للشؤون الدولية.
ومنذ أن شغل منصب وزير الخارجية الثاني لأوباما من 2013 إلى 2017، رفع كيري اهتمامه طويل الأمد بالمناخ إلى موضوعه المميز ويدير حاليًا منظمة مخصصة لهذا الموضوع، سيكون له وظيفة بدوام كامل.
وقال بايدن في بيان قدمه مكتبه الانتقالي: "ليس لدينا وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بأمننا القومي والسياسة الخارجية". "
وأضاف "أحتاج إلى فريق جاهز في اليوم الأول لمساعدتي في استعادة مقعد أمريكا على رأس الطاولة، وحشد العالم لمواجهة أكبر التحديات التي نواجهها ، وتعزيز أمننا وازدهارنا وقيمنا، وهذا هو جوهر هذا الفريق".
وتابع: "هؤلاء الأفراد يتمتعون بنفس القدر من الخبرة واختبار الأزمات كما هم مبتكرون ومبدعون"
واستطرد أن إنجازاتهم في الدبلوماسية لا مثيل لها، لكنها تعكس أيضًا فكرة أنه لا يمكننا مواجهة التحديات العميقة لهذه اللحظة الجديدة بالتفكير القديم والعادات غير المتغيرة - أو بدون تنوع في الخلفية والمنظور، لهذا السبب اخترتهم".
أما بلينكين، البالغ من العمر 58 عامًا، اختار بايدن أحد المقربين لأكثر من 20 عامًا والذي عمل كمساعد له في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قبل أن ينضم إلى فريق نائبه، حيث شغل منصب مستشار الأمن القومي لـ بايدن، ثم النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي لأوباما ثم نائب وزير الخارجية من 2015 إلى 2017.
ويُنظر إلى بلينكن على نطاق واسع على أنه وسط براجماتي في السياسة الخارجية، وقد دعم، مثل بايدن، التدخلات الأمريكية السابقة ويعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة أن تلعب دورًا قياديًا مركزيًا في العالم.
ومن المحتمل أن السيد بايدن قد قدر أن بلينكن، الذي يتحدث برفق، والذي يحظى بتقدير العديد من الجمهوريين، سيواجه معركة تثبيت أقل صعوبة في مجلس الشيوخ من منافس كبير آخر، مستشارة الأمن القومي السابقة سوزان إي.
وبدأ بلينكين حياته المهنية في وزارة الخارجية خلال إدارة كلينتون.
وقضى الكثير من شبابه في باريس والتحق بالمدرسة الثانوية هناك، وتخرج من جامعة هارفارد وكلية الحقوق في كولومبيا.
سيتولى السيد سوليفان أعلى منصب للأمن القومي في البيت الأبيض ، وعندما يتولى منصبه ، سيكون أصغر شخص يشغل هذا المنصب بعد ماك جورج بوندي ، الذي تولى المنصب في سن 41 في عهد الرئيس جون كينيدي.
يُنظر إلى سوليفان منذ فترة طويلة على أنه أحد ألمع المواهب القادمة لحزبه، فقد تبع بلينكن بصفته أكبر مساعدين للأمن القومي لبايدن ثم صعد ليصبح أحد كبار مساعدي وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، التي وصفته بأنه "موهبة جيل" على طول الطريق، وجد سوليفان معجبين حتى بين الجمهوريين المحافظين في الكونجرس بينما كان يلعب دورًا رئيسيًا في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وساعد سوليفان، المولود في مينيسوتا وخريج كلية الحقوق بجامعة ييل ، في قيادة مشروع في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي لإعادة تصور السياسة الخارجية للولايات المتحدة حول احتياجات الطبقة الوسطى الأمريكية.