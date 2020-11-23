بايدن يعلن تشكيل حكومته والمفاجأة الأكبر عودة كيري.. الرئيس المنتخب يرشح أول امرأة لقيادة المخابرات وأول لاتيني لـ الأمن الداخلي.. وامرأة أفريقية تتولى مجلس الأمن القومي

- أنتوني جيه بلينكين لمنصب وزير الخارجية وجيك سوليفان مستشارًا للأمن القومي

- الرئيس المنتخب يختار جون كيري قيصرا لـ المناخ - بايدن يمزج بين التنوع الجنسي والعرقي في إدارته الجديدة









كشف المكتب الانتقالي للرئيس المنتخب جوزيف آر بايدن جونيور، عن أنه يخطط لتسمية العديد من كبار المسؤولين عن الأمن القومي، بما في ذلك أول وزير لاتيني يقود وزارة الأمن الداخلي، وأول امرأة ترأس مجتمع الاستخبارات وسكرتيرة سابقة لـ الدولة، ووزير الخارجية الأسبق جون كيري، ليكون قيصر المناخ.





وذكر المكتب الانتقالي أن بايدن سيعلن عن خطط لترشيح أليخاندرو مايوركاس وزيرا لـ الأمن الداخلي، في حدث في ويلمنجتون بولاية ديل، وأن يكون أفريل هينز مديرة للاستخبارات الوطنية.





وهو ينوي تعيين جون كيري كمبعوث رئاسي خاص للمناخ.





وأكد المكتب الانتقالي أيضًا التقارير التي صدرت مساء الأحد عن أن بايدن سيرشح أنتوني جيه بلينكين لمنصب وزير الخارجية وجيك سوليفان مستشارًا للأمن القومي.





كما سيرشح بايدن، ليندا توماس جرينفيلد لتكون سفيرة لدى الأمم المتحدة ويعيد الوظيفة إلى مستوى مجلس الوزراء، ما يمنح السيدة توماس جرينفيلد، وهي امرأة أمريكية من أصل أفريقي، مقعدًا في مجلس الأمن القومي الخاص به.





ووظيفة كيري لا تتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وقال بيان صادر عن المكتب الانتقالي إن كيري "سيكافح في ملف التغير المناخي بدوام كامل بصفته المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ وسيجلس في مجلس الأمن القومي".





ويجمع الفريق الناشئ مجموعة من كبار المسؤولين السابقين من إدارة الرئيس الاسبق باراك أوباما، الذين عمل معظمهم بشكل وثيق في وزارة الخارجية والبيت الأبيض وفي عدة حالات لديهم علاقات وثيقة مع بايدن تعود إلى سنوات ماضية إنهم معروفون جيدًا لدى الدبلوماسيين الأجانب في جميع أنحاء العالم ويشتركون في الإيمان بالمبادئ الأساسية لمؤسسة السياسة الخارجية الديمقراطية - التعاون الدولي، والتحالفات والقيادة الأمريكية القوية، ولكن الحذر من التدخلات الأجنبية بعد الحروب في العراق وأفغانستان.

يعكس المزيج العرقي والجنسي أيضًا التزام السيد بايدن المعلن بالتنوع، والذي تخلف عن الركب في عالم السياسة الخارجية والأمن القومي، حيث يتم تمثيل الرجال البيض بشكل غير متناسب.





وأظهرت قائمة الاختيارات أيضًا تصميم بايدن على المضي قدمًا في تشكيل إدارته على الرغم من رفض الرئيس ترامب المستمر للتنازل عنه أو مساعدته، حتى في الوقت الذي يدعو فيه عدد صغير، ولكن متزايد من المشرعين الجمهوريين ومؤيدي الرئيس إلى انتقال رسمي.

وإذا تم التأكيد، فإن مايوركاس، الذي شغل منصب نائب وزير الأمن الداخلي من 2013 إلى 2016، سيكون أول لاتيني يدير القسم المكلف بتنفيذ وإدارة سياسات الهجرة في البلاد.





أما مايوركاس مهاجر كوبي المولد فرت عائلته من ثورة كاسترو، وهو محامٍ أمريكي سابق في كاليفورنيا، وبدأ فترة السيد أوباما الأولى كمدير لخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.





وسيتعين عليه استعادة الثقة في الوزارة بعد أن جاء العديد من الدوائر الانتخابية الديمقراطية الرئيسية لرؤيتها على أنها وعاء لبعض سياسات السيد ترامب الأكثر إثارة للجدل، مثل فصل الأطفال المهاجرين عن عائلاتهم وبناء جدار على طول الحدود الجنوبية.





وأوصى كبار مسؤولي الهجرة في إدارة أوباما بترشيح السيد مايوركاس كوسيلة لبناء الدعم مع مجتمع المهاجرين مع إرضاء المعتدلين والمسؤولين المهنيين داخل الوكالة الذين يبحثون عن قائد لديه خلفية في تطبيق القانون.

وشغلت السيدة هينز منصب نائب مدير وكالة المخابرات المركزية في إدارة أوباما قبل أن يخلف السيد بلينكن في منصب نائب مستشار الأمن القومي لأوباما. وهي أيضًا مساعدة سابقة لبايدن، وعملت كنائب كبير مستشاري لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ من 2007 إلى 2008 بينما كان بايدن رئيسًا.

وعملت السيدة هينز أيضًا كمستشارة لمجلس الأمن القومي التابع لأوباما، حيث ساعدته في التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب والضغط من أجل مزيد من ضبط النفس لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

إذا تم تأكيد ذلك، ستكون السيدة هينز أعلى امرأة تخدم في مجتمع الاستخبارات، مديرة وكالة المخابرات المركزية، التي تقودها الآن أول مديرة لها في جينا هاسبل ، تقدم تقاريرها إلى مدير المخابرات الوطنية.

السيدة توماس جرينفيلد هي موظفة مخضرمة في السلك الدبلوماسي تبلغ من العمر 35 عامًا وعملت في مناصب دبلوماسية في جميع أنحاء العالم. عملت من 2013 إلى 2017 كمساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية.

من المهم في نظر مسؤولي بايدن الوقت الذي قضته كمدير عام سابق ومدير الموارد البشرية في السلك الدبلوماسي؛ يرون أن ذلك يساعدها على استعادة الروح المعنوية في وزارة الخارجية حيث شعر العديد من المسؤولين المهنيين بالتجاهل وحتى التقويض خلال سنوات ترامب.





السيدة توماس جرينفيلد، التي روت مؤخرًا أنها انضمت إلى الخدمة الخارجية "التي ما زالت ذكورية شاحبة جدًا" منذ عقود، عملت أيضًا كسفيرة للولايات المتحدة في ليبيريا وتم تعيينها في سويسرا وباكستان وكينيا وغامبيا ونيجيريا وجامايكا.



