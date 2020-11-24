مبادرة حياة كريمة: الأكثر احتياجا في المجتمع المصري لا يفصح عن نفسه..فيديو

قال ولاء جاد عبد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة ، إن مبادرة حياة كريمة وصلت إلى محافظة البحيرة بعد الانتهاء من عدد من محافظات الصعيد وأسوان والأقصر وقنا وسوهاج والوادي الجديد مؤكدا علي أن اختيار القرى التي تدخل فيها مبادرة حياة كريمة له دلالة واختيار الأشخاص له دلالة ايضا .





وأضاف عبدالكريم خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، إن المبادرة تقوم بالتركيز علي أكثر الفئات احتياجا وأفقر الفقراء وعملية الوصول إلى هذه الفئات هي في غاية الصعوبة و في غاية التعقيد مؤكدا أن معايير الاستحقاق يتم تطبيقها والوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقا .





واوضح عبد الكريم ، ان الاكثر احتياجا في المجتمع المصري لا يفصح عن نفسه وعموم المصريين المحتاجين لديهم قدر كبير من عزة النفس وهناك لجنة تنمية في كل قرية تعمل في إطار مبادرة حياة كريمة . نفسهإطارحياة









أكد ولاء جاد أن عملية حصر الفئات المستحقة تتم بناء على ثلاث مستويات ومنها ، لجان التنمية المجتمعية، ثم تم القيام بالحصر الميدانى للتحقق من الفئات المستحقة ويتم دراسة ذلك من خلال مديريات التضامن الاجتماعي مضيفا أنه تم الاتفاق على للتحقق من معايير الاستحقاق ثم يتم دفع قيمة التصالح للفئات التي يتم فيها الاختيار.





وتابع مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة أن مبادرة "التصالح حياة" جزء من إسهامات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجهات الحكومية للتخفيف من كاهل أهالينا فى القرى الأكثر احتياجا.





وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير، وهما مؤسستين أهليتين لهما نشاط ملحوظ، وتتم بالتنسيق مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، والهدف منها المساهمة في دفع تكاليف التصالح للفئات التي تستحق التصالح .





مؤكدا أنه تم استكمال المستهدف هذا العام ليصل لـ 375 قرية مرحلة أولى وثانية حتى 2021، يستفيد منهما 4.5 مليون مواطن، ومرصود لهما اعتمادات مالية 13.5 مليار جنيه بهدف تحسين مؤشرات جودة الحياة بهذه القرى للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكمل المسئول، أن هناك 150 مشروع صرف صحي يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الإسكان، و 110 وحدات صحية يتم تنفيذها مع وزارة الصحة، و50 وحدة بيطرية يتم تنفيذها مع الزراعة، وأكثر من 2000 فصل دراسي مع وزارة التعليم، و90 مركز شباب مع وزارة الشباب والرياضة.





وتابع مسئول مبادرة "حياة كريمة"، أنه لأول مرة تم إطلاق مؤشر لقياس جودة الحياة بهذه القرى، وهناك نسبة تحسن 35-45% في العديد من القرى المطبق بها هذه المبادرة، موضحًا أن جميع أجهزة الدولة تساهم في مبادرة "حياة كريمة".



