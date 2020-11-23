رئيس "أي فينانس": الحكومة تعمل على تيسير تعاملات المواطنين من خلال إجراءات رقمية .. فيديو

أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "اي فينانس"، أن مؤتمر المدفوعات الرقمية والخدمات المالية، بافيكس، والذي انطلق للعام السابع على التوالي، بالتوازي مع معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT قد تم التأكيد من خلاله على أهمية المدفوعات الرقمية والموجودة فى النقل الذكي أو التعليم الذكي او التامين الحصي الذي يعتمد على النظم الذكية.





وأضاف سرحان خلال حوار له لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أن إ جراءات الميكنة تتم سواء من الإجراءات الحكومية أو عن طريق تطوير البنية التحتية للدولة المصرية.





وتابع رئيس مجلس اجارة شركة "اي فينانس"، أنه سيكون هناك تعاون كبير بين الحكومة والبنك المركزى للاتفاق على وسائل الدفع الذكية، مشيرا إلى أن وزير النقل سينفذ مشروعات للنقل الذكي الذي يتضمن كل وسائل الامان والحماية داخل وسيلة الموصلات.





وأشار سرحان إلى أن الحكومة المصرية تعمل على التيسير فى تعاملاتها مع المواطنين المصريين.



