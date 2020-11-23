ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس "أي فينانس": الحكومة تعمل على تيسير تعاملات المواطنين من خلال إجراءات رقمية .. فيديو

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:11 م
ابراهيم سرحان رئيس
ابراهيم سرحان رئيس مجلس اجارة شركة "اي فينانس
Advertisements
محمود محسن
أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "اي فينانس"، أن مؤتمر المدفوعات الرقمية والخدمات المالية، بافيكس، والذي انطلق للعام السابع على التوالي، بالتوازي مع معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT قد تم التأكيد من خلاله على أهمية المدفوعات الرقمية والموجودة فى النقل الذكي أو التعليم الذكي او التامين الحصي الذي يعتمد على النظم الذكية.

وأضاف سرحان خلال حوار له لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أن إجراءات الميكنة تتم سواء من الإجراءات الحكومية أو عن طريق تطوير البنية التحتية للدولة المصرية.

وتابع رئيس مجلس اجارة شركة "اي فينانس"، أنه سيكون هناك تعاون كبير بين الحكومة والبنك المركزى للاتفاق على وسائل الدفع الذكية، مشيرا إلى أن  وزير النقل سينفذ مشروعات للنقل الذكي الذي يتضمن كل وسائل الامان والحماية داخل وسيلة الموصلات.

وأشار سرحان إلى أن  الحكومة المصرية تعمل على التيسير فى تعاملاتها مع المواطنين المصريين. 

وتشارك وزارة قطاع الأعمال العام في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري.

وتعرض الوزارة من خلال جناحها في المعرض، عددا من المشروعات منها التحول الرقمي والذي يشمل نحو 63 شركة ما بين قابضة وتابعة تعمل في نحو 13 قطاعا مختلفا باستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP بالشراكة مع شركات مايكروسوفت وساب وفايبر مصر وآتوس ووداي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية.

اقرأ ايضا:

كما يتضمن جناح الوزارة عرضا للمنصة الإلكترونية "طوف وشوف" إحدى خدمات شركة مصر للسياحة بهدف الترويج لسياحة اليوم الواحد من خلال إتاحة خدمة حجز إلكتروني لمقاصد سياحية وترفيهية غير تقليدية عبر برامج متنوعة للعملاء.

وتكشف الوزارة عن خدمات شركة إيجي باص EGBUS التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وجهود تطوير ورقمنة تشغيل الأتوبيسات، حيث يتم عرض منظومات غرفة العمليات والسيطرة (الحجز المركزي - متابعة الكاميرات - تتبع التحركات) ، وكذلك تطبيقات الحجز عبر الصفحة الرسمية للشركة وعلى الهاتف المحمول، وجهاز الحجز الآلي للعملاء بالمحطات الرئيسية، و"تابلت" الحجز من خلال سائق الأتوبيس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إي فاينانس تشارك في معرض القاهرة للاتصالات .. تفاصيل

رئيس «إي فاينانس» يستعرض تجربة الشركة في حجز القطارات والمتاحف أون لاين

وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في معرض ومؤتمر "2020 Cairo ICT"

معرض ICT.. وزير الآثار يكشف للرئيس السيسي كيفية الاستفادة من التكنولوجيا في السياحة

شاهد.. وزير السياحة يكشف أمام السيسي 4 طرق حديثة لتذاكر زيارة الآثار

معرض ICT.. السيسي يستمع لشرح يكشف الاستفادة من التكنولوجيا في التخطيط

ترشيحاتنا

5 علاجات طبيعية من مطبخك تحميك من تجلط الدم

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

أحمد موسى يكشف حلا سحريا للحد من انتشار فيروس كورونا ..فيديو

بشرى للمواطنين بشأن تصاريح البناء.. فيديو

عاجل |اشتعال النار في طائرة ركاب بريطانية على أرض مطار فالنسيا .. فيديو

ماكنش يعرف .. حمد المزروعى يبرئ محمد رمضان من تهمة التقاط صور مع إسرائيليين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة: علاجات سريعة لآلام الرقبة.. إطلالات جريئة لـ سمية الخشاب

تعرف على أهمية المغنسيوم للجسم

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها