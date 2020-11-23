رئيس "أي فينانس": الحكومة تعمل على تيسير تعاملات المواطنين من خلال إجراءات رقمية .. فيديو

أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "اي فينانس"، أن مؤتمر المدفوعات الرقمية والخدمات المالية، بافيكس، والذي انطلق للعام السابع على التوالي، بالتوازي مع معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT قد تم التأكيد من خلاله على أهمية المدفوعات الرقمية والموجودة فى النقل الذكي أو التعليم الذكي او التامين الحصي الذي يعتمد على النظم الذكية.
وأضاف سرحان خلال حوار له لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أن إجراءات الميكنة تتم سواء من الإجراءات الحكومية أو عن طريق تطوير البنية التحتية للدولة المصرية.
وتابع رئيس مجلس اجارة شركة "اي فينانس"، أنه سيكون هناك تعاون كبير بين الحكومة والبنك المركزى للاتفاق على وسائل الدفع الذكية، مشيرا إلى أن وزير النقل سينفذ مشروعات للنقل الذكي الذي يتضمن كل وسائل الامان والحماية داخل وسيلة الموصلات.
وأشار سرحان إلى أن الحكومة المصرية تعمل على التيسير فى تعاملاتها مع المواطنين المصريين.
وتشارك وزارة قطاع الأعمال العام في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري.
وتعرض الوزارة من خلال جناحها في المعرض، عددا من المشروعات منها التحول الرقمي والذي يشمل نحو 63 شركة ما بين قابضة وتابعة تعمل في نحو 13 قطاعا مختلفا باستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP بالشراكة مع شركات مايكروسوفت وساب وفايبر مصر وآتوس ووداي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية.
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كما يتضمن جناح الوزارة عرضا للمنصة الإلكترونية "طوف وشوف" إحدى خدمات شركة مصر للسياحة بهدف الترويج لسياحة اليوم الواحد من خلال إتاحة خدمة حجز إلكتروني لمقاصد سياحية وترفيهية غير تقليدية عبر برامج متنوعة للعملاء.
وتكشف الوزارة عن خدمات شركة إيجي باص EGBUS التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وجهود تطوير ورقمنة تشغيل الأتوبيسات، حيث يتم عرض منظومات غرفة العمليات والسيطرة (الحجز المركزي - متابعة الكاميرات - تتبع التحركات) ، وكذلك تطبيقات الحجز عبر الصفحة الرسمية للشركة وعلى الهاتف المحمول، وجهاز الحجز الآلي للعملاء بالمحطات الرئيسية، و"تابلت" الحجز من خلال سائق الأتوبيس