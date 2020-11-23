نواب الحرية المصري يشيدون بسير إعادة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية

أكد نواب حزب الحرية المصرى، بانتظام سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى والتي يخوض فيها 220 مرشحا على 110 مقاعد بالدوائر الفردية، وتضم جولة الإعادة 47 دائرة انتخابية في 13 محافظة بالمرحلة الأولى.









قال المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، وعضو المجلس الرئاسي لحزب الحرية المصري، إن نسبة التصويت خلال الساعات الأولى لليوم الأولى للتصويت مقبولة، مع تصدر المرأة المصرية والشباب التواجد أمام اللجان الانتخابية للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن المرأة المصرية تضرب أروع الأمثلة فى مشاركتها السياسية والتعبير عن رأيها.









وأشاد المهندس معتز محمود، بالإجراءات التى اتبعتها وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية والتصدى لأى محاولات خارجة عن القانون، قائلا:" قامت بدورها كما ينبغي ولم يحدث أى تداعيات أو صراعات قبلية مثلما يحدث فى دوائر الصعيد، وذلك نتيجة إحكام القبضة الأمنية"، مشيدا بالإشراف القضائي فى اللجان الانتخابية واتباع التعليمات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.









وأضاف المهندس معتز محمود، أن انتخابات مجلس النواب تجري بنزاهة وتحت إشراف قضائي كامل، والتصويت الشعبي هو الفيصل الوحيد في نتائجها ويعبر عن رأي الشارع المصرى.









قال النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصري، وعضو المجلس الرئاسي للحزب، إن الحزب يتابع سير العملية الانتخابية بمختلف اللجان فى المحافظات المختلفة التي تجري فيها جولة الإعادة، مضيفا أن الحزب لديه مرشحان يخوضان جولة الاعادة هما

اللواء/عبدالفتاح الشحات (فرشوط وابوتشت-قنا)، و الدكتور/ محمد بهجت الصن (ارمنت والقرنة-الاقصر).









وأثنى مهني، على مشاركة المرأة المصرية وتصدرها للمشهد الانتخابي وخروجها بقوة فى الساعات الأولى للعملية الانتخابية، وكذلك اتباع الناخبين الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتي أوصت بها الهيئة الوطنية للانتخابات.









فيما قالت النائبة الدكتورة أمل سلامة، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصري، ورئيس لجنة الموادر بالحزب، إن تضافر أجهزة الدولة يدا واحدا لإجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة واليوم نشهد مرحلة الإعادة للمرحلة الأولى، هى رسالة للعالم أجمع على العمل والاجتهاد ولن تؤثر جائحة كورونا على سير العملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات، متقدمة بالشكر لوزارة الداخلية وتأمينها الانتخابات، وكذلك لوزارة الصحة وجهودها أمام اللجان الانتخابية وتوفير الإجراءات الوقائية والتعليمات للناخبين باتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .









وأضافت الدكتورة أمل سلامة، أن المرأة المصرية خرجت بقوة فى مرحلتيها الأولى والثانية للمشاركة فى العملية السياسية، قائلة :" إن خروج المرأة هو تأكيد لنجاح تجربة الإصلاح السياسي نحو تمكين المرأة والشباب والتى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم وإصدار عدد من القرارات نحو تمكين المرأة والشباب.









َوبدأ التصويت في إعادة المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر بالخارج، ويستمر يومي 23 و24 نوفمبر في الداخل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في 30 نوفمبر 2020.