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حوادث

بعد الزمالك والمعادي ومدينتي والرحاب.. أمن القاهرة يشن حملة بالتجمع الخامس لتحقيق الانضباط

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:17 م
حملات امنية
حملات امنية
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محمد صبري
استمرارا لجهود أجهزة الأمن فى الاصرار على عودة الانضباط للشارع المصري، شن رجال أمن القاهرة مساء اليوم الاثنين حملة موسعة على منطقة التجمع الخامس بعد الانتهاء من فعاليات حملة منطقتي الرحاب ومدينتى  ، فى محاولة لاعادة الانضباط .


كانت أجهزة الامن رصدت العديد من المخالفات من خلال المتابعة الميدانية ، حيث وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بشن حملة مكبرة على منطقتى الزمالك والمعادى ثم منطقتي الرحاب ومدينتى واليوم منطقة التجمع الخامس تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف مناطق بشكل يومي لاعادة الانضباط فيها .


وقامت أجهزة الأمن بالقاهرة فى الساعات القليلة الماضية، بتطهير منطقتي الزمالك والمعادى من كافة الاشغالات ، وضبط العديد من المخالفات، وكذا القبض على عدد من الهاربين من أحكام قضائية ، وقضايا تموينية متنوعة.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، واستكمالا لتلك الجهود شنت قوات الامن بالامس حملة مكبرة على منطقتي الرحاب ومدينتى لاعادة الانضباط للشارع القاهرى.


وفي السياق نفسه شنت أجهزة الامن حملة موسعة بالتجمع الخامس لتطهيرها من كافة الاشغالات ، وضبط العديد من المخالفات ، وكذا القبض على عدد من الهاربين من أحكام قضائية ، وقضايا تموينية متنوعة، فضلا عن نشر الاكمنة لفحص قائدي السيارات ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ، لاعادة الانضباط للشارع القاهرى.


وعززت تلك الحملة من شعور المواطنين بالأمن والأمان وساعدت على تحقيق الانضباط المروري  .


وتتواصل الحملات بكافة مناطق العاصمة لتحقيق أمن وأمان المواطنين .
بعد الزمالك والمعادي ومدينتي والرحاب.. أمن القاهرة يشن حملة بالتجمع الخامس لتحقيق الانضباط
بعد الزمالك والمعادي ومدينتي والرحاب.. أمن القاهرة يشن حملة بالتجمع الخامس لتحقيق الانضباط
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