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فن

مروان خوري يطرح أغنية مش مرتاحة.. الخميس

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:18 م
مروان خورى
مروان خورى
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أحمد إبراهيم
يطرح الفنان مروان خورى، أغنيته الجديد بعنوان "مش مرتاحة" عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب وذلك يوم الخميس المقبل. 

وكان مروان خوري  أعلن عن أحدث أغانيه التى تحمل اسم "كمل حياتك"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع الموزع الموسيقي داني خوري.

وتقول كلمات الأغنية

تقسى عليك

وتحبسك جوات غرفة

تشعر بلحظة تعبت

واستسلمت

مش قادر تكفّي

وتفهم ساعتها كيف

انو الفرح والضحك والألفة

الهن تمن

ما كانوا بالصدفة.

وكان المطرب مروان خورى نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" يكشف فيها عن أحدث أغنية من خلال طرح بوستر لها، وعلق مروان خورى قائلا : "انتظروا جديدي كمل حياتك".

يذكر أن مروان خوري، شارك مؤخرًا في إحياء حفل غنائي ضمن أغاني مهرجان الموسيقى العربية في دورته الأخيرة والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

وكان مروان خورى كشف بعض التفاصيل عن حياته الشخصية وهى إنه لم يكن طفلا مسالما في صغره، ولكنه كان يحب اكتشاف العالم من حوله، ويحاول اكتشاف طبيعة البشر والتناقض بينهما.

وأوضح خلال لقاء تليفزيوني: "أنا كنت شقي وعصبي.. احيانا اسرق حاجات.. كنت شاطر بالمدرسة ومهذب لكن كنت بعمل أشياء خطأ كتير .. مرة أخدت غرض وأمي عرفت".

وتابع: " كان ردة فعلها مختلفة تماما .. قالتلي اللي عملته غلط انت اهم من انك تاخد شئ مش من حقك .. من وقتها بطلت الموضوع ده خالص".

وكان وجه مروان خورى، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"،  تحية خاصة "الجيش الأبيض" والطاقم الطبي والقوى الأمنية، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية الناس في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة مع انتشار فيروس "كورونا".

وناشد المواطنين الالتزام بإجراءات الحظر، واستغلال  فترات الحجر المنزلى، والأمور السيئة وتحويلها لحالة إيجابية.

ياتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت فيه دول القارة الأفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية والتى من بينها مد حظر التجوال وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وأيضا إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وتعليق الطيران الدوفة، وعدم ممارسة أى نشاطات جماعية فى رمضان وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

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