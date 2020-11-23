علوي الخولي يفوز بجائزة أفضل رسالة دكتوراه على مستوى الجمهورية

أعرب الدكتور علوى الخولى رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية عن سعادته بعد تكريمه من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومنحه جائزة أفضل رسالة دكتوراه في القطاع الهندسي على مستوى الجمهورية .





وصرح الدكتور علوي الخولى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع الدراسات الهندسية والتكنولوجيا، وأن الدولة شغوفة باستخدام الطاقة النظيفة والتوسع في استخدامها .





وتقدم رسالة الدكتوراة حلول عملية للتحديات التي تواجه أنظمة ربط شبكات الطاقة الجديدة والمتجددة مع الشبكات التقليدية العاملة، وتعانى محولات الطاقة الإلكترونية من بعض المشاكل التى تسبب عدم قدرة المحولات بشكل صحيح عند اضطراب الشبكات العاملة.

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كما ركزت الرسالة أيضًا على إظهار الخبرة العملية المطلوبة لتصميم وتشغيل وحماية هذه المحولات الإلكترونية لربط الطاقة وقد تم في هذه الرسالة أيضا اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي في منظومات التحكم والتي أدت بدورها للحصول على أداء مثالي.



وأفاد الدكتور علوى أنه قد تم أيضا تسجيل ثلاثة براءات اختراع في مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) ،وقد تم نشر ثمانية أبحاث من الرسالة في ارقى المجلات والمؤتمرات العلمية.





وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كرم الحاصلين على أحسن رسائل ماجستير ودكتوراة فى القطاع الهندسي، وذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة قطاع الدراسات الهندسية، بحضور د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. ضياء خليل القائم بعمل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، ود. عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، ود. محمد صالحين أمين لجنة قطاع الدراسات الهندسية، وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر كلية الهندسة جامعة عين شمس.





وفى كلمته، أشاد الوزير بالجهود التى تقوم بها لجنة قطاع الدراسات الهندسية، مطالبًا بمضاعفة أعداد الجوائز، وأنواعها اعتبارًا من العام القادم، مؤكدًا على أهمية دعم البحث العلمي.

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واقترح الدكتور خالد عبد الغفار أن يتم تخصيص عدد من الجوائز اعتبارًا من العام القادم لأفضل أوراق بحثية، وكذلك الأبحاث العلمية التى تساهم فى دعم الصناعة وربط البحث العلمي بالصناعة، بالإضافة إلى تخصيص جوائز علمية لأفضل أبحاث علمية للأساتذة فوق الستين لتحفيز العلماء والأساتذة، وخاصة فى المجالات المرتبطة بدعم الصناعة، ما يساهم فى تحسين ترتيب الجامعة من ناحية، ودعم البحث العلمى فى مصر من ناحية أخرى.





كما طالب الوزير بتخصيص جوائز علمية لأفضل مشروع تخرج للطلاب بالقطاع الهندسي طبقا لمجموعة من المعايير والضوابط بحيث يكون ذو قيمة علمية.