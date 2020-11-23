ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

علوي الخولي يفوز بجائزة أفضل رسالة دكتوراه على مستوى الجمهورية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:58 م
الدكتور علوي الخولى
الدكتور علوي الخولى
Advertisements
قسم التعليم

أعرب الدكتور علوى الخولى رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية عن سعادته بعد تكريمه من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومنحه جائزة أفضل رسالة دكتوراه في القطاع الهندسي على مستوى الجمهورية .


وصرح الدكتور علوي الخولى فى تصريحات خاصة  لـ "صدى البلد"  أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع الدراسات الهندسية والتكنولوجيا، وأن الدولة شغوفة باستخدام الطاقة النظيفة والتوسع في استخدامها.

وتقدم رسالة الدكتوراة حلول عملية للتحديات التي تواجه أنظمة ربط شبكات الطاقة الجديدة والمتجددة مع الشبكات التقليدية العاملة، وتعانى محولات الطاقة الإلكترونية من بعض المشاكل التى تسبب عدم قدرة المحولات بشكل صحيح عند اضطراب الشبكات العاملة.

    اقرأ أيضا : 

كما ركزت الرسالة أيضًا على إظهار الخبرة العملية المطلوبة لتصميم وتشغيل وحماية هذه المحولات الإلكترونية لربط الطاقة وقد تم في هذه الرسالة أيضا اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي في منظومات التحكم والتي أدت بدورها للحصول على أداء مثالي.


وأفاد الدكتور علوى أنه قد تم أيضا تسجيل ثلاثة براءات اختراع في مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) ،وقد تم نشر ثمانية أبحاث من الرسالة في ارقى المجلات والمؤتمرات العلمية.  


وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كرم الحاصلين على أحسن رسائل ماجستير ودكتوراة فى القطاع الهندسي، وذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة قطاع الدراسات الهندسية، بحضور د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. ضياء خليل القائم بعمل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، ود. عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، ود. محمد صالحين أمين لجنة قطاع الدراسات الهندسية، وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر كلية الهندسة جامعة عين شمس. 


وفى كلمته، أشاد الوزير بالجهود التى تقوم بها لجنة قطاع الدراسات الهندسية، مطالبًا بمضاعفة أعداد الجوائز، وأنواعها اعتبارًا من العام القادم، مؤكدًا على أهمية دعم البحث العلمي.

     اقرأ أيضا : 

واقترح الدكتور خالد عبد الغفار أن يتم تخصيص عدد من الجوائز اعتبارًا من العام القادم لأفضل أوراق بحثية، وكذلك الأبحاث العلمية التى تساهم فى دعم الصناعة وربط البحث العلمي بالصناعة، بالإضافة إلى تخصيص جوائز علمية لأفضل أبحاث علمية للأساتذة فوق الستين لتحفيز العلماء والأساتذة، وخاصة فى المجالات المرتبطة بدعم الصناعة، ما يساهم فى تحسين ترتيب الجامعة من ناحية، ودعم البحث العلمى فى مصر من ناحية أخرى. 


كما طالب الوزير بتخصيص جوائز علمية لأفضل مشروع تخرج للطلاب بالقطاع الهندسي طبقا لمجموعة من المعايير والضوابط بحيث يكون ذو قيمة علمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وجمعية رجال الأعمال المصريين وبنك التنمية الصناعية

جامعة عين شمس تفوز بـ 6 جوائز للدولة التقديرية والتشجيعية والمرأة التقديرية

وجيدة أنور: فريق بحثي بجامعة عين شمس يعمل على آليات ناجعة لتدمير كورونا

جامعة عين شمس في اسبوع.. المتيني: مستعدون لمواجهة تطورات فيروس كورونا.. تأهيل معملين للاعتماد الدولي.. وتعاون مع الامديست لرفع مستوى الطلاب باللغة الإنجليزية

وزير التعليم العالي يكرم الحاصلين على أفضل رسائل ماجستير ودكتوراة

ترشيحاتنا

كيسنجر يحذر بايدن من كارثة على شاكلة الحرب العالمية الأولى

أول جلسة تجديد حبس عن بعد في مصر.. وأحمد موسى: العدالة تدخل عصر التكنولوجيا

نجا من الموت.. إصابة مرشح برلماني في حادث على الطريق الإقليمي بالشرقية.. شاهد

نادر سعد يكشف عن حقيقة مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ..فيديو

نقف إلى جانب المملكة.. مصر تدين استهداف الحوثيين لمنشآت حيوية في جدة

5 علاجات طبيعية من مطبخك تحميك من تجلط الدم

Advertisements

بعد قرار إيقافه عن العمل .. تعليق ناري من محمد رمضان

بعد صوره مع إسرائيليين .. اتحاد النقابات الفنية يقرر إيقاف محمد رمضان لحين التحقيق معه

الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد من الأربعاء حتى الجمعة.. فيديو

إغلاق المقاهي في مباراة نهائي إفريقيا يشعل مواقع التواصل .. والحكومة ترد

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تطبيق الحظر الشامل يوم نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك

شوبير يكشف حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

ياسمين صبرى تستقبل سيدة المطر فى منزلها.. تفاصيل

عاجل |اشتعال النار في طائرة ركاب بريطانية على أرض مطار فالنسيا .. فيديو

ضبط شخص بحوزته بطاقة انتخابية مزورة وكمية من مخدر البانجو بالأقصر.. صور

إثيوبيا.. آبي أحمد يهدد بهجوم بلا رحمة.. وزعيم تيجراي يرد: شعبي مستعد للموت

سنحاسب المسئولين.. بيان عاجل من التحالف العربي بعد الهجوم الإرهابي على جدة

لتحقيق السيولة المرورية .. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ميدان رمسيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث تقنية.. معلومات عن تكميم التربو لخسارة الوزن

لخسارة وزن بطريقة سهلة.. التوقيت المناسب لإجراء عملية حزام المعدة

نشرة الصحة والمرأة: علاجات سريعة لآلام الرقبة.. إطلالات جريئة لـ سمية الخشاب