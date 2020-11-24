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برلمان

برلماني: توقعات بتحقيق قطاع الاتصالات عائد كبير فى ظل أزمة كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:10 ص
صدى البلد
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ماجدة بدوي
قال النائب أحمد زيدان عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن العالم أصبح قرية صغيرة بفضل التقدم الهائل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتالي سـتزدهر صناعة الاتصالات خلال الفترة القادة وستحقق عائدا كبيرا فى ظل ما يعانيه العالم من أزمة كورونا، واعتماد جميع الأنشطة الاقتصادية عليه.

وأشار عضو لجنة الإتصالات في تصريحات خاصة، أن قطاع الاتصالات سيصبح  من اهم الصناعات التى تحقق عائد اقتصادي مرتفع، وسيتم الاعتماد عليها بشكل كبير خلال الفترة القادمة ، ومصر لديها طاقات وإمكانيات كبيرة فى مجال الاتصالات ونتوقع ان تحقق هذه الصناعة عائد كبير خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف زيدان قائلا: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولية قيادة البلاد وهو يهتم بهذا القطاع  لإدراكه أهمية هذا القطاع وأنه ستعتمد علية جميع الصناعات المستقبلية وأيضا الأعمال الاقتصادية والتجارية.

وقد قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن قطاع الاتصالات أكثر القطاعات نموا فى مصر، لافتا إلى أن 15.2 كانت معدل نمو القطاع خلال العام الماضي. 

وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون"، أن الوزارة تستهدف نموًا فى القطاع بنسبة 16% خلال العام الحالى، ونستهدف المساهمة بنسبة 8% فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال 3 سنوات.

وفى سياق متصل كشف وزير الاتصالات، عن أن قانون حماية البيانات الشخصية يدعم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة لحماية البيانات الشخصية، مؤكدا "قانون حماية البيانات يعرض من يسرب بيانات المواطن للحبس".

وقال عمرو طلعت، إن تدريب الشباب ورفع كفاءتهم ورعاية الإبداع من محاور مصر الرقمية لذا تم إطلاق عدد من المبادرات وإنشاء  مراكز إبداع مصر الرقمية لتنمية أفكار الشباب التكنولوجية.

وأوضح وزير الاتصالات أنه سيتم افتتاح 5 مراكز إبداع مصر الرقمية خلال العام القادم، مشيرا إلى أن مبادرة "مستقبلنا رقمي" تستهدف تدريب 100 ألف شاب خارج مصر.

وكان قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنه فى 2019 كان متوسط سرعة الإنترنت فى مصر 5.4، وكان ترتيبها الـ 40 من بين 44 دولة أفريقية، لافتا إلى أن مصر تحتل حاليا المركز الرابع من حيث سرعة الإنترنت أفريقيا بزيادة 6 أضعاف قبل عامين.

وأضاف "طلعت"، أن تكلفة مشروع رفع سرعة الإنترنت فى مصر  30 مليار جنيه، ومن خلالها استطاعت الشبكة المعلوماتية تحمل الضغط على الإنترنت خلال جائحة كورونا.

وأوضح وزير الاتصالات، أن امتحانات أولى وثانية ثانوى تمت عبر الإنترنت العام الماضي من دون أى شكوى، مؤكدا أن الشبكة المعلوماتية جاهزة لأى ضغط حال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا.

وأكد عمرو طلعت أنه تم تنفيذ مشروع آخر لرفع كفاءة الانترنت خلال الصيف المنقضى بتكلفة 300 مليون جنيه.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أنه سيتم استبدال إنترنت المحمول بالإنترنت الأرضي في الأماكن النائية وسيتم توفيره مجانا للطلبة.
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