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تعليم

لطلاب الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة .. تعرف على مواعيد تسليم جداول الدراسة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:59 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
نوهت كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، على الجميع تسليم الجداول الدراسية للتوقيع بمكتب سكرتارية وكيل الكلية ، وذلك  من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء من كل أسبوع واستلامها من نفس المكان . 


ونجحت جامعة القاهرة منذ انطلاق العام الدراسي الحالي 2020/2021، في تسيير الأوضاع الدراسية والتعليمية في الجامعات بشكل طبيعي رغم كل ما يثار بشأن مخاوف انتشار فيروس كورونا، خاصة مع الحديث عن زيادة أعداد الحالات وحلول الموجة الثانية من "كوفيد 19".


وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة وضعت خطة مسبقة للتعامل مع الفترة المقبلة في حال حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا. 


وقال الخشت إن الجامعة جاهزة لجميع السيناريوهات المتوقعة سواء على مستوى استمرار العملية الدراسية بالكليات دون تأثر أو من خلال جاهزية المستشفيات الجامعية.


ووجه الدكتور الخشت، الفريق البحثي واللجنة العلمية المشكلة لمواجهة فيروس كورونا، بالعمل على إيجاد الحلول العلمية على المستوى القريب والبعيد معًا للتعامل مع كافة السيناريوهات، مؤكدًا على جاهزية الجامعة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.


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وناقش تقريرًا عن إنجازات باحثي جامعة القاهرة وجهود لجنة مكافحة فيروس كورونا التي شكّلها مع بداية الجائحة، وحث أعضاء اللجنة على تكثيف الجهود والاستمرار في بذل المزيد من البحث والتجارب من أجل عبور الأزمة التي يئن منها العالم بأسره وليس على مستوى مصر فقط.


وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة لا تزال تساهم بأكثر من 24% من إنتاج مصر من الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا حول مكافحة كوفيد 19 وذلك بإجمالي 125 بحثا علميا من 552 بحثا مصريا منشورا في المجلات الدولية.


وأشار إلى أن علماء جامعة القاهرة ساهموا بـ 35 دراسة سريرية بنسبة 24% من مجمل الدراسات السريرية في مصر والبالغة نحو 144 دراسة، مضيفًا أنه في ظل حديث الدراسات والتقارير الدولية عن ارتفاع معدلات الإصابات بالفيروس بين العاملين الصحيين، أجرى علماء الجامعة 7 دراسات سريرية حول «العدوي الصامتة بين العاملين بالمستشفيات» لكيفية مواجهة العاملين في مجال الصحة الفيروس وطرق الوقاية من العدوي.

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